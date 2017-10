El Barça supera el tràmit davant el cuer

El Barça va tornar a sortir victoriós aquest dissabte a casa davant el Màlaga en un partit sense grans complicacions per als de Valverde, que sense fer molt van aconseguir un 2-0 davant el malaguanyat cuer de Primera Divisió.





El partit ja va començar bé per als blaugrana. Bé i malament, perquè en 2 minuts ja guanyaven amb gol de Deulofeu, que s'ho mereix, però el centre de Digne ve d'una pilota que ha sortit un pam per la línia de fons i se la menja l'equip arbitral.





A Holanda hi ha VAR, a Anglaterra, a Itàlia hi ha VAR. A l'NBA i en la NFL hi ha vídeo revisió. Aquí no, no fos cas que el futbol es torni menys polèmic i no aixequi tantes passions, cosa que sigui dolenta per Roures i Tebas.





El Màlaga ho va intentar com va poder, i va tenir dos grans ocasions, sobretot una rematada mossegada del 'Chory' Castro que no va poder connectar bé estant davant de la porteria de Ter Stegen.





Per la resta, tot normal. A la segona part, Messi va tornar a jugar com ell sap, com sempre fa, i va assistir en el segon gol a Iniesta, que va tenir una mica de fortuna en entrar després del rebot en el central.





Al 73, Suárez, que segueix desaparegut, va fallar l'infallable després d'una gran jugada de Sergi Roberto, que va donar la passada de la mort a l'uruguaià a l'àrea petita i la va tirar fora. Alguna cosa passa amb Suárez.