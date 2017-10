El Parlament decideix aquest dilluns com i quan debatre el 155 i la DUI

Ple del Parlament de Catalunya





La Junta de Portaveus es reunirà a les 10.30 hores de dilluns per fixar l'ordre del dia del pròxim ple, pel que podrà aclarir com i quan la cambra tractarà una declaració d'independència i la decisió del Govern central d'aplicar l'article 155 de la Constitució.





El president Carles Puigdemont va anunciar dissabte que demanarà un ple per actuar en conseqüència amb l'activació del 155 - "debatem i decidim", va dir--, i es preveu que JxSí i la CUP materialitzin aquesta demanda sol·licitant la convocatòria previsiblement a la reunió de la Junta d'aquest mateix dilluns.





Fonts sobiranistes consultades per Europa Press han destacat que "una possibilitat" de les que s'estudien és celebrar el ple per abordar la independència divendres que ve, coincidint amb el debat al Senat de l'aplicació de l'article 155.





Abans de la petició d'un ple per part de Puigdemont, JxSí i la CUP ja plantejaven reactivar la independència: si es pretén finalment declarar-la, la Junta de Portaveus ha de decidir amb quin format es farà en el ple.





JxSí i la CUP --amb majoria a la Junta-- sospesen reactivar la declaració d'independència en un Debat de Política General o amb un ple monogràfic: dues opcions que permeten aprovar la iniciativa per la via 'exprés' i de sortejar una impugnació al Tribunal constitucional (TC).





DOS POSSIBLES FORMATS DE PLE





Segons el reglament de la cambra, recollit per Europa Press, tots dos formats de debat en seu parlamentària "culminen" amb la votació de resolucions que es registren i voten amb rapidesa; sovint, amb poques hores de marge.





Tant si es convoca Debat de Política General com si hi ha ple monogràfic, no s'haurà d'explicar amb antelació que es vol abordar la independència, i així es pot evitar d'entrada un recurs; en canvi, convocant un ple ordinari caldria detallar abans quines iniciatives es voten.





SI HI HA DEBAT DE POLÍTICA GENERAL





En el cas del Debat de Política General, els articles 151 i 152 del reglament fixen que el ple comença amb el president de la Generalitat i després hi ha rèpliques i contrarèpliques amb els grups.





Després la Taula fixa un termini màxim de 24 hores perquè els grups presentin propostes de resolució: és quan JxSí i la CUP podrien introduir la declaració d'independència o algun text relacionat.





El reglament assenyala que "la Mesa admet les --resoluciones-- que són congruents amb la matèria objecte del debat", però no concreta l'obligatorietat de registrar o publicar les iniciatives al Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) ni s'estableix un límit de propostes.





Es baralla que JxSí i la CUP presenten una iniciativa per declarar formalment la independència en solitari i que es pugui introduir una segona proposta centrada en l'inici d'un procés constituent per buscar el suport de SíQueEsPot.





Si la Mesa accepta una resolució vinculada amb la independència i algun grup volgués frenar-la, podria presentar una petició de reconsideració, però JxSí té majoria en l'òrgan rector de la cambra i no prosperaria.





El Debat de Política General sol celebrar cada any al setembre, a l'inici del curs parlamentari, però aquest any encara no s'ha fet: el seu objectiu és valorar la situació política i "fixar les directrius de l'acció del Govern" del curs mitjançant resolucions.





SI HI HA DEBAT MONOGRÀFIC





Una altra possibilitat és demanar un ple monogràfic, que té una estructura similar al Debat de Política General, ja que comença amb un debat parlamentari i s'acaben votant resolucions.





La principal diferència és que el ple monogràfic ha de versar sobre un sol tema; en aquest cas, per exemple, sobre l'aplicació del 155, mentre que és poc probable que giri explícitament al voltant de la declaració d'independència, perquè JxSí i la CUP ja van intentar convocar un ple així però el TC el va suspendre.





VOTAR O NO LA INDEPENDÈNCIA





La llei del referèndum fixa que, després de guanyar el 'sí' a la votació de l'1 d'octubre, la independència s'ha de declarar sense cap votació parlamentària, perquè la decisió és de la ciutadania, i la CUP és partidària d'respectar aquest punt.





Va ser el president Carles Puigdemont qui va introduir el dijous la possibilitat de fer una votació al Parlament, i aquest és un dels punts que centra els contactes entre JxSí i la CUP aquests dies.





De no haver votació, s'obriria una tercera possibilitat de debat, que és que els grups independentistes repeteixin el format amb el qual Puigdemont va demanar suspendre els efectes d'una declaració d'independència: un ple especial, amb la compareixença del president com a únic punt de l'ordre del dia.