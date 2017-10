Catalunya-Espanya-Europa, Putin adverteix

L'endemà de la celebració del referèndum inconstitucional de l'1 d'octubre, el Washington Post publicava un editorial titulat: 'Catalonia held a referendum. Russia won '(Catalunya va convocar un referèndum. Va guanyar Rússia). Convé precisar que l'article estava signat pel Consell Editorial (Editorial Board) del diari de la capital, un dels mitjans més influents no només en l'àmmbit nord-americà sinó internacionalment (valgui recordar la seva exemplar actuació en el cas Watergate que va forçar, en última instància, la dimissió del mentider president Richard Nixon).





Què podria haver portat al Post a involucrar Rússia, i el seu president Putin, en un assumpte considerat per molts com 'intern' d'Espanya? De ben segur l'atenció del quotidià apuntava a les implicacions que l'assumpte tenia --i segueix tenint-- més enllà de les fronteres de la 'pell de brau'.





Apreciava el diari que l'assumpte de la secessió de Catalunya de la resta d'Espanya oferia una oportunitat a Moscou per dividir i debilitar 'l'Occident democràtic', en expressió utilitzada sovint per la superpotència russa per a denominar al conjunt dels països sota l'ègida dels EUA. En realitat, el gran capital polític de Putin en el seu propi país és resultat d'haver articulat un discurs eficaç d'orgull nacional com superpotència. La seva gran fita com a estadista hauria estat neutralitzar el sentiment de depressió imperial després de la desaparició de la Unió Soviètica i el subsegüent monopoli hegemonista nord-americà. Qui negaria a la Rússia del present un paper tan rellevant com podia haver tingut l'URSS abans de 1989?





Exposava el Post que els tres únics suports de què disposaven els secessionistes catalans per a l'organització del referèndum de l'1-O eren l'executiu d'Escòcia (nació no independent integrant del Regne Unit i governada pels nacionalistes de l'SNP, Scottish National Party), el govern de 'pàries' (sic) de Veneçuela i els aparells russos d'intel·ligència i propaganda. Dels dos primers suports poc més es pot dir, però sí que és oportú aprofundir en les implicacions del tercer suport al·legat pel Post.





Vagi per davant l'excepció que, malgrat la seva prestigiosa independència de criteri i qualitat informativa, el Washington Post està radicat al Federal District of Columbia, a la zona nord-est de la ciutat no lluny d'on tenen les seves seus les institucions més representatives dels tres poders executiu, legislatiu i judicial dels EUA. És a dir, al centre geogràfic de la política nord-americana (i potser global). Es vol significar amb això que és un mitjà de comunicació que es propaga des del que Putin anomena l'Occident democràtic. No ha de causar estranyesa que el dirigent rus, i el que representen les seves polítiques i actuacions internacionals, no gaudeixin precisament de les seves simpaties.





Però Putin ha manifestat amb calculada sagacitat les seves pròpies idees respecte al conflicte de Catalunya i Espanya, afegint un tercer àmbit d'atenció com és el d'Europa, i més concretament el relatiu a la Unió Europa. Cal tenir present que, al seu moment, la UE va subscriure amb els EUA les sancions patrocinades contra Rússia després dels esdeveniments a Ucraïna i Crimea.





Segons el dirigent rus l'assumpte del secessionisme català es jutja amb un tractament desigual. Quan els Estats Units van perseverar en el seu intent que es propiciés la independència de Kosovo el 2008, fins llavors parteix de la russòfila Sèrbia, bona part dels països europeus van passar a reconèixer el país balcànic com a nou estat independent. Per què ara no hauria de succeir el mateix amb Catalunya? Cal recordar que països de la UE com Espanya, Eslovàquia, Romania, Grècia o Xipre no reconeixen a Kosovo, a més d'altres tan representatius com la mateixa Rússia, la Xina, el Brasil o l'Índia.





No li falten fonaments discursius a Putin, que adverteix que la UE ara alineada amb Espanya en la seva negativa a permetre la constitució de la República catalana, "... hauria d'haver pensat abans de donar suport a la independència kosovar fa ara deu anys". En la mateixa línia d'argument, Putin ha suggerit que si Catalunya es separa de la resta d'Espanya, ningú s'hauria de sorprendre que es multipliquessin els intents de secessió en diferents parts d'Europa i el món.





Les implicacions de la geopolítica internacional davant la possible Declaració Unilateral d'Independència de la Generalitat serien, d'acord a les premonicions de Putin, pertorbadores i temibles. Segons les seves pròpies expressions, la UE potser faria bé de no seguir les iniciatives del Big Brother nord-americà, cosa que subjectivament interessa a la pròpia capacitat d'influència de Rússia en el concert internacional de les nacions. Nacions, com la catalana, que no han de per força convertir inexorablement a Estats com interessadament proclamen els partits secessionistes al Principat.





Espanya, com a nació de nacions segons escrivia fa un parell d'anys en aquestes pàgines, hauria de ser capaç d'articular 'internament' la independència (interdependència, per dir-ho amb més precisió) de Catalunya en el si d'un legítim i constitucional estat federal.





Una cosa similar al que pretenem construir políticament amb la nostra necessària Europa, més enllà dels consells provinents del Potomac o el Moskva.