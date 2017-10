Pedro Sánchez assegura que "el problema de Catalunya no és Espanya, sinó els seus mals governants"

Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, aquest diumenge a Coslada





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertit aquest diumenge que totes les institucions a Europa tenen el seu propi article 155 per fer "front" als qui intenten "trencar" i que si s'activa a Espanya "dependrà de la decisió última "del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.





Sánchez s'ha pronunciat així durant la clausura del 13è Congrés Regional del PSOE-M, que se celebra a Coslada, on ha asseverat que "el problema de Catalunya no és Espanya" sinó els seus "mals governants que fan de la divisió social, de la confrontació territorial i la il·legalitat la forma de fer política".





"L'esquerra no té res a veure amb el secessionisme a Catalunya", ha indicat a continuació, per criticar que s'estan veient "algunes esquerres que diuen abraçar la causa independentista" i "inclús qualifiquen de cop d'estat a un article de la Constitució Espanyola ".





També ha parlat "d'urnes sense garanties", d'una "insolidaritat territorial" per part d'un moviment "que el que diu és que volen separar-se d'Espanya perquè paguen molts recursos econòmics al conjunt dels territoris" del país i d'unes "fuites d'empreses que posen en risc l'estabilitat" dels treballadors a Catalunya. A més, ha destacat la "fractura social de la convivència" ja que hi ha moltes famílies que ja ni poden parlar de política a la seva llar, ha dit.





Davant d'aquesta situació, Sánchez ha indicat que el que defensa el PSOE és un "estat social i democràtic de drets" davant "qualsevol acte irresponsable de fallida unilateral" d'Espanya. "Som l'esquerra de Govern, oposició d'Estat i si seguim aquesta ruta traçada de convicció i generositat, estic convençut que el 2019 hi haurà canvi polític a Madrid i al país", ha apuntat el secretari dels socialistes madrilenys, que, com el líder del PSOE-M, José Manuel Franco, ha subratllat que aquest és l'objectiu en les properes eleccions municipals i autonòmiques.





Sánchez també ha llançat un missatge als que el critiquen per donar suport al PP al conflicte català, recordant que els que diuen que els socialistes estan amb els populars són els mateixos que "quan van tenir l'oportunitat de fer fora el PP del Govern a Espanya el que van fer és votar en contra del canvi de Govern a Espanya".





"Però bé, és el que hi ha. Sempre hi ha una esquerra que fa oposició a l'esquerra de Govern i en canvi deixa governar a la dreta. És el que hi ha", ha reiterat el líder socialista, assenyalant que és una cosa que ha viscut el PSOE en "moltes ocasions" al llarg de la seva història.





DIFERENT CONCEPTE D'ESPANYA QUE EL DEL PP





Sobre el seu aclariment a si el PSOE està o no està amb el PP, Sánchez ha indicat que la "discrepància" amb el partit que governa rau en el concepte que tenen cadascun d'Espanya. "Tenen una idea d'Espanya completament diferent però ens uneix la defensa de la unitat territorial del país", ha dit.





Segons la seva opinió, el PP "tindrà una idea que Espanya és una nació en la qual vivim" però el PSOE pensa en la "nació en la qual volem viure". "Aquesta és la discrepància amb el PP", ha defensat Sánchez, que també ha criticat que Puigdemont donés ahir el seu discurs en anglès, castellà i català.





"Tant és que parli en català, castellà o en anglès. A Europa l'europeisme significa esborrar fronteres i l'independentisme aixeca fronteres", ha apuntat per indicar que Madrid serà la "punta de llança" i que quan hi hagi eleccions es va a haver de parlar de què "volem per a Espanya".





Sánchez creu que serà necessari parlar d'una Espanya "de drets" i per això ja estan treballant en el Congrés dels Diputats amb la pujada del salari mínim o han sol·licitat un pacte de rendes "perquè el repartiment de la riquesa ha de ser equitatiu". També ha recordat que en propers dies presentaran un pla de rescat pels joves i una iniciativa per aconseguir la igualtat salarial i laboral entre homes i dones.