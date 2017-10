L'Associació de Fiscals demana dignitat per exercir la seva tasca a Catalunya

L'Associació de Fiscals demana més mitjans i major retribució





L'Associació de Fiscals (AF) ha demanat "dignitat" en l'exercici de les funcions del Ministeri Fiscal a Catalunya, i ha agraït la tasca dels fiscals que defensen l'ordre constitucional davant d'aquells que, amb la seva actuació, "ataquen frontalment la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, l'Estat de Dret i els principis democràtics, així com les més elementals normes de convivència".





Així ho ha expressat l'associació en el seu XXI Congrés Nacional, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Granada i en el qual han participat al voltant de 300 fiscals que exerceixen el Ministeri Públic en l'àmbit nacional.





Durant la reunió, que s'organitza cada dos anys, l'AF ha mostrat també el seu reconeixement a la Fiscalia de l'Audiència Nacional "per l'exercici de les seves funcions amb subjecció a criteris estrictament jurídics, tot i les pressions polítiques existents". "El ministeri fiscal precisa, a més, per a exercir les funcions que legalment té establertes, d'una Policia Judicial decididament compromesa amb la defensa de la legalitat i de les resolucions dels tribunals", indica l'Associació de Fiscals.





D'altra banda, han reclamat "dignitat" de la carrera fiscal com Alta Institució de l'Estat, que al seu judici exigeix la "plena autonomia" en l'exercici de les funcions que té assignades en la Constitució ia la resta de l'ordenament jurídic. L'entitat entén que aquesta autonomia "s'ha d'estendre a l'àmbit pressupostari, exigència que esdevé imprescindible per al correcte funcionament del Ministeri Fiscal".





MÉS MITJANS I MAJOR RETRIBUCIÓ





Així mateix, han exigit "dignitat" en el compliment dels drets laborals dels fiscals. D'una banda, han reclamat més mitjans materials, mitjans personals i una major retribució. En aquest sentit, demanen "equiparació retributiva" en les categories de la Carrera en les què els fiscals tenen les mateixes funcions, i una millora en la retribució de tots els serveis de guàrdia.





D'altra banda, han criticat l'exercici de les funcions del fiscal en l'àmbit del procés penal. "No pot el fiscal portar el control dels termes processals sense els mitjans adequats, ni pot configurar al fiscal com a únic garant dels terminis d'instrucció", han assenyalat. Per això, l'AF demana la derogació de l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal. A més, sol·liciten la "aprovació urgent" de l'Estatut orgànic del ministeri fiscal i de la seva corresponent Reglament.





Igualment, reclamen la implantació d'un sistema informàtic "únic" per a tot el territori nacional i, en tot cas, una aplicació informàtica "única i dotada de tots els mitjans tècnics que la facin eficaç i evitin l'alentiment del sistema".





De la mateixa manera, demanen una "adequada formació" dels fiscals en l'ús de les noves tecnologies, ja que, segons lamenten, "la situació actual aboca a les fiscalies al col·lapse". També exigeixen la recuperació de la presència institucional de la Carrera de Fiscal al Centre d'Estudis Jurídics, així com la "millora immediata" de les condicions d'assistència als cursos de formació i el reintegrament "immediat" de les despeses que s'hagin anticipat . Els fiscals denuncien "l'absència absoluta de correlació entre l'alt nivell acadèmic dels cursos de formació i les condicions en què aquests es desenvolupen", de manera que demanen que se'ls paguin els honoraris meritats per haver participat com a professor, tutor, director o ponent en algun curs.





Al Congrés també han sol·licitat la creació d'un Gabinet de Premsa del Ministeri Fiscal; una subvenció econòmica del Ministeri de Justícia per a poder exercir "amb solvència" l'activitat associativa; i l'adopció de mesures "que permetin situar al ministeri fiscal en el lloc que la Constitució li confereix com a promotor de l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei, així com vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant ells la satisfacció de l'interès social".