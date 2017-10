Els alcaldes socialistes de Lleida i Granada demanen que els municipis participin en la reforma de la Constitució

Àngel Ros, alcalde de Lleida i president del PSC





Els alcaldes de Lleida i Granada, els socialistes Àngel Ros i Francisco Cuenca, han sol·licitat formalment a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que obri mecanismes perquè els ajuntaments participin en aconseguir una reforma de la Constitució que ajudi a "canalitzar" el conflicte a Catalunya i alhora doni resposta a reclamacions històriques en matèria de municipalisme.





La missiva, a la qual ha tingut accés Europa Press, es produeix després de la reivindicació expressada fa uns dies per l'alcalde granadí de crear un pacte d'alcaldes per la Constitució davant l'escenari català, al que se suma ara aquest pas amb l'alcalde de Lleida i president del PSC.





Així, tots dos sostenen que el "compromís" assumit pel Govern, a proposta del PSOE, per reformar la Constitució i donar sortida a la "important crisi institucional per la qual travessa Catalunya i Espanya" ha de ser reforçat pels mateixos ajuntaments, a partir de l'obertura de mecanismes de participació i diàleg en el si de l'entitat que representa al municipalisme, la FEMP.





Consideren que, en un "moment de crisi institucional entre els governs de Catalunya i Espanya, les ciutats poden i han de col·laborar en refer les relacions i la cooperació entre els diferents territoris que configuren Espanya".





Carta dels alcaldes de Lleida i Granada al president de la FEMP





Tots dos alcaldes veuen en la creació de la comissió no permanent per a l'avaluació i la modernització de l'estat autonòmic al Congrés dels Diputats i el posterior debat de la reforma constitucional a la cambra alta "una oportunitat històrica" per al conjunt de les entitats locals , que, al seu parer, han d'aprofitar aquest horitzó de reformes per "fer realitat algunes de les reclamacions històriques" del municipalisme.





Sol·liciten per això la creació d'un grup de treball en el si de la FEMP que "reforci" el diàleg entre totes les administracions per a aconseguir una reforma de la Constitució que ajudi a "resoldre i canalitzar" el conflicte català i faci possible un renovat marc legal que permeti a les entitats locals afrontar els seus reptes més apressants.