Els independentistes mantindrien la majoria parlamentària segons un sondeig realitzat abans del 155

Composició del Parlament segons el sondeig de GESOP encarregat per 'El Periódico'





Una enquesta encarregada per 'El Periódico' apunta que ERC guanyaria els comicis amb 44 diputats, el PDECat seria la quarta força amb 19 i la CUP resistiria amb 10. El bloc secessionista aconseguiria el 47,9% dels vots, una dècima més que ara.





Així, si se celebressin ara eleccions, la majoria absoluta independentista es blindaria, en una forquilla de 70 a 73 escons (ara és de 72), però en vots tot just sumarien una dècima més que en les eleccions del 27-S del 2015: el 47 , 8% al 47,9%.





El Baròmetre de Catalunya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a 'El Periódico' es va elaborar abans que Rajoy anunciés l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. El treball de camp (de l'16 al 19 d'octubre) es va efectuar a l'escalfor de l'ingrés a la presó de Sànchez i Cuixart, la posterior manifestació de protesta, el innocu intercanvi epistolar entre Rajoy i Puigdemont i la confirmació per part del Govern central que es disposava a executar l'article 155.





Entenent que Junts pel Sí no es reeditaria, ERC guanyaria les eleccions amb el 28,1% dels vots i 43-44 escons, tot i que fa 10 mesos, segons els sondejos, aconseguia 2,6 punts més i 48-50 diputats. La recuperació del PDECat i la CUP és vital per mantenir la majoria independentista. Mentre al desembre l'antiga CDC era la cinquena força amb 15-17 representants, ara seria la quarta amb 18-19 parlamentaris i el 12% dels sufragis (mig punt més), superada per Ciutadans i el PSC.





Així, Ciutadans passaria dels 25 escons actuals a 21-22, i recupera la segona plaça en vots que li havien arrabassat els socialistes, en part perquè absorbiria al 18% dels votants del PPC al 2015 i al 14% d'electors del PSC. De fet, Ciutadans consigna la major fidelitat de vot (63,2%).





Abans de donar suport amb vehemència l'aplicació de l'article 155, el PSC aconseguia 20-21 diputats (avui té 16), però només la meitat dels que el van votar en les últimes eleccions garanteixen ara que tornarien a donar-li suport.





Per la seva banda, la CUP podria retenir els seus 10 parlamentaris actuals o perdre un i des de desembre ha recuperat dos punts i mig, encara que dos de cada 10 votants emigrarien a ERC. La intenció directa de vot a la CUP és ja superior a la del PPC, la mà dura antisobiranista el deixaria com a fanalet vermell del Parlament amb 9-10 escons (ara en té 11).





Catalunya a Comú, apadrinada per Xavier Domènech i Ada Colau, debuta al baròmetre amb 11-12 diputats (Sí que és Po t té 11) i és la cinquena força tant en vot directe com estimat.





Aquest ventall parlamentari col·locaria a Junqueras davant la disjuntiva de reeditar l'actual Govern amb el PDECat recolzat en la CUP o desempolsar el tripartit d'esquerres amb el PSC i els 'comuns', però renunciant al somni independentista.