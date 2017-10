El sindicat majoritari de Mossos veu "innecessari" el 155 i demana aplicar-lo amb proporcionalitat

Mossos es posicionen sobre el 155









El sindicat Fepol, majoritari dels Mossos d'Esquadra, considera innecessari i un "escenari indesitjable" que el Govern de Mariano Rajoy apliqui l'article 155 de la Constitució a Catalunya, i ha demanat que si finalment s'aplica que es faci amb proporcionalitat, de forma no invasiva i respectant l'autogovern.





En declaracions a Europa Press, el portaveu del Fepol, Valentín Anadón, ha recordat que com a sindicat sempre s'han oposat a una aplicació del 155 a la Generalitat i al cos de Mossos: "Demanarem fins a l'últim minut que s'esgoti el diàleg per evitar aquest escenari indesitjable ".





Ha explicat que s'ha instal·lat en el cos una "sensació generalitzada de tristesa i decepció davant els actors polítics perquè mai s'hauria d'haver arribat fins aquí, és un fracàs dels polítics".





En cas que finalment s'apliqui al cos de Mossos, tal com preveu l'acord del Consell de Ministres que haurà d'avalar el Senat , com a sindicat majoritari del cos exigeixen "que la seva aplicació sigui amb proporcionalitat" i que es preservi l'autogovern de la Generalitat i de la policia catalana.





"Vetllarem perquè no hi hagi cap tipus d'extralimitació en la seva aplicació i es mantingui l'estructura i les competències del cos de Mossos", ha avisat.





Ha ressaltat que no volen una aplicació invasiva, pel que el seu objectiu ha de ser "mantenir la normalitat dins del cos, preservar les competències i funcions habituals del cos i la seva estructura".





Per Anadón, el 155 hauria de servir per recuperar "les coordenades de seguretat jurídica", que són imprescindibles per a exercir el treball de policia.





SEGURETAT JURÍDICA





Des del Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME), el seu portaveu, Toni Castejón, ha explicat: "No ens agrada la intervenció ni tot el que estem vivint en aquest moment polític, però la nostra màxima preocupació és el cos i la seguretat jurídica de els agents ".





Ha assegurat que oficialment no s'ha explicat res i que l'actual moment polític genera al cos "expectació i inquietud".





Sobre el compliment del 155 si finalment s'aplica, ha expressat que els Mossos són policies i han d'estar al marge de la confrontació política: "Dins de la legalitat, les opcions que es facin servir poden agradar més o menys però són les que són" .





"Nosaltres som policies i la policia respon a la legalitat ia l'estructura jeràrquica que hi hagi", ha puntualitzat.





Ha ressaltat que el treball policial en realitat són qüestions com la seguretat ciutadana o la protecció davant un nivell 4 d'alerta terrorista, "coses que sembla que ningú recordi".





Com a sindicat, la seva principal preocupació ara és la situació dels agents que van participar en el dispositiu de seguretat de l'1-O i que ara han de lliurar informes sobre la seva actuació a la Prefectura del cos: "Preocupa la seguretat jurídica dels agents, el que es va fer és obeir ordres ".