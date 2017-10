El Barça deu més de 55 milions en variables de fitxatges passats

Bartomeu durant l'Assemblea de Compromisaris.





El FC Barcelona té un deute de més de 55 milions d'euros amb diversos clubs de futbol per pagaments pendents en variables de fitxatges passats.





Així s'ha presentat en el balanç anual a l'Assemblea de Socis Compromissaris, on la junta ha aprovat la liquidació de l'exercici anterior, el pressupost de gairebé 900 milions d'euros i el nou projecte de l'acadèmia blaugrana a Nova York, entre d'altres.





L'entitat deu un total de 55.100.000 euros si es sumen totes les variables que es deuen a clubs com el València, el Sevilla i el Santos, entre d'altres.





Són uns deutes totalment innecessàris i que no valen la pena pel rendiment que han donat els jugadors. Pràcticament la meitat d'aquests 55 milions es deuen per jugadors com Paco Alcácer, que té peu i mig fora de l'equip, i André Gomes, que està en el més profund de la banqueta.





Sens dubte, posa en evidència la mala gestió de la directiva, que ha aconseguit un pressupost rècord de 897 milions no per la seva bona gestió, sinó per l'escandalosa venda de Neymar de més de 200 milions d'euros.





D'altra banda, el Barça ha cobrat només 10 milions d'euros aquest any, reduint els cobraments pendents de 34 a 24 milions. En concret, el Manchester City és l'equip que més ha al club blaugrana, amb compres com Bravo, Nolito i Eric García.