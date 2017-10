Augmenten un 18% les denúncies per violència de gènere

Creix el número de dones que denuncien maltractament









Els jutjats espanyols van rebre en el segon trimestre de l'any un total de 42.689 denúncies per violència de gènere, fet que suposa un increment interanual del 18 per cent.





Segons ha informat aquest dilluns en un comunicat l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, es va elevar també en tres punts el percentatge de sentències condemnatòries a maltractadors, que van representar el 67,2 per cent del total de sentències dictades.





En aquest segon trimestre de l'any també es va produir un increment de més de set punts en les sol·licituds d'ordres de protecció i de més de quatre punts en la concessió de les mateixes per part dels òrgans judicials.





L'estadística reflecteix que un total de 40.366 dones figuren com a víctimes de violència de gènere en el conjunt de les denúncies presentades en el segon trimestre de 2017.





Aquesta dada suposa un increment percentual del 20,7 per cent en la variació interanual, ja que en el segon trimestre de 2016 les dones víctimes de violència de gènere van ser 33.440.

















Pel que fa a la ràtio de dones víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones, destaquen per sobre de la mitjana nacional, que és 17, les Comunitats de Balears, amb una ràtio de 26,3, Múrcia, amb 21,8 i Comunitat Valenciana, amb 21,3 mentre que la ràtio més baixa es dóna a Castella i Lleó, amb 10,8 ia Astúries, Cantàbria, Galícia i País Basc, amb ràtios lleugerament superiors a onze.





Pel que fa referència a les denúncies presentades, la xifra va experimentar una variació a l'alça d'un 18 per cent respecte de la del mateix trimestre de l'any anterior. En el segon trimestre d'aquest any s'han presentat 42.689 denúncies, mentre que en el segon trimestre de 2016 es van presentar 36.166 denúncies.





Gairebé un 70 per cent de les denúncies van ser presentades per la mateixa víctima, directament al jutjat oa través d'atestats policials. Les denúncies per intervenció directa de la policia se situen en el 15,25 per cent dels casos.





D'altra banda, es va produir un lleuger retrocés percentual respecte a l'any anterior en relació amb les denúncies presentades per familiars de la víctima, que van representar en aquest segon trimestre del 2017 tot just un 2 per cent del total.





En un 50 per cent dels casos, la relació de parella (cònjuge o relació afectiva) es mantenia en el moment de la sol·licitud de l'ordre de protecció. Dada que descendeix en dos punts respecte l'any 2016. Un 3 per cent de les dones víctimes que van sol·licitar ordre de protecció van ser dones menors d'edat.





Durant el segon trimestre del 2017, els òrgans judicials espanyols van dictar un total de 13.230 sentències penals en l'àmbit de la violència de gènere, de les quals el 67,2 per cent (8.885) van ser condemnatòries, el que suposa un increment de gairebé tres punts respecte a les sentències condemnatòries dictades en el mateix trimestre de 2016, que van representar un 64,4 per cent del total de les dictades.