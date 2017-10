El Parlament celebra dijous un ple específic per respondre al 155

La Mesa del Parlament estudia una resposta al 155









La Junta de Portaveus del Parlament ha decidit aquest dilluns celebrar un ple el dijous al matí per abordar la resposta a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució s'abordi en un ple específic dijous.





La decisió és conseqüència d'una sol·licitud registrada aquest dilluns per JxSí i la CUP, i els dos grups han aplicat la seva majoria en la Junta de Portaveus per certificar la celebració d'aquest ple el dijous.





El líder de JxSí a la Cambra, Lluís Corominas, l'ha defensat per respondre a una "agressió" de l'Estat contra Catalunya i les seves institucions aplicant aquest article.





Corominas no ha concretat si el ple servirà per declarar la independència ni si es votarà algun text relatiu a reactivar la declaració que va quedar en suspens fa dues setmanes: "Ja ho veurem".





El líder de JxSí assegura que en un ple específic d'aquestes característiques si és possible votar resolucions, i que per fer-ho només cal una majoria dels grups, la qual formen JxSí i la CUP.





La sol·licitud que han registrat JxSí i la CUP per celebrar aquest ple no al·ludeix a la declaració d'independència, per sortejar així un possible recurs al Tribunal Constitucional (TC) que pugui suspendre el ple, com va passar recentment.





La sol·licitud es limita a afirmar que és un ple d'anàlisi del que sortiran "propostes" d'actuació del Parlament i del Govern per replicar a l'aplicació del 155.





Preguntat per si en aquest ple compareixerà el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, Corominas no ho ha descartat i ha recordat que, segons el Reglament de la Cambra, els membres del Govern poden intervenir "en qualsevol moment".





Corominas ha recordat que l'últim ple específic que va celebrar al Parlament, la denominació habitual és 'monogràfic', va ser un sobre la pobresa, i en aquell cas el va obrir precisament el president català.





DATA PER CONFIRMAR





A la sol·licitud registrada, JxSí i la CUP demanen que el ple se celebri amb "urgència" i no fixa una data concreta, el que significa que encara no està tancat que sigui forçosament dijous.





Es considera que un ple no està formalment convocat fins que la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, envia una notificació a tots els diputats, i serà llavors quan se sàpiga la data exacta.





Fonts parlamentàries consultades per Europa Press han explicat que diversos grups han demanat que no es tanqui completament la data, per facilitar que el president de la Generalitat pugui comparèixer davant el Senat si així ho fa finalment.