L'Ajuntament de Barcelona atén prop de 11.000 llars afectades per pobresa energètica

Barcelona vol donar resposta a la pobresa energètica









L'Ajuntament de Barcelona ha atès en el que va d'any a uns 10.800 llars de la ciutat afectats per problemes de pobresa energètica, 6.100 a través dels deu punts d'assessorament energètic i 4.700 a través de l'atenció directa per part dels serveis socials .





En un comunicat aquest dilluns, el consistori ha destacat que ha evitat uns 4.000 talls de subministraments bàsics des del gener d'aquest 2017 en defensa de la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica.





Així s'ha posat de manifest durant la reunió del grup de treball sobre pobresa energètica, que s'ha creat en el marc del Consell d'Habitatge Social de Barcelona per informar de les actuacions que l'Ajuntament realitza en aquest àmbit i que es reunirà cada tres mesos .





El grup de treball està integrat per entitats com l'Aliança contra la Pobresa Energètica, el Col·legi d'Administradors de Finques, el Consell Sectorial de la Gent Gran Nou Barris, Ecoserveis, Endesa, Agbar, Iberdrola, Factor Energia, EDP, Som Energia, Hola llum, Nexus Energia, el Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab) i Aigua és Vida, entre d'altres.





Totes elles tenen com a objectiu estudiar l'impacte del reial decret impulsat pel Govern central i que regula la concessió del bo social, una normativa a què Barcelona i altres set ciutats més de l'Estat van presentar al·legacions al maig per considerar que deixa sense atenció a una part important de les llars afectats per pobresa energètica.





"De fet, l'Ajuntament de Barcelona considera plenament vigent la llei catalana 24/2015, més avançada per a la protecció dels drets de la ciutadania, i per tant defensa el seu obligat compliment", ha assegurat el consistori.