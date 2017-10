Santamaría diu que "és una possibilitat" que Rajoy nomeni un comandament únic per coordinar la gestió a Catalunya

Santamaria explica les mesures d'aplicació del 155









La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat aquest dilluns que "és una possibilitat" que el president de l'Executiu, Mariano Rajoy , nomeni un "comandament únic" per coordinar els ministeris, que assumiran les competències de la Generalitat de Catalunya una vegada que el Senat autoritzi al Govern central l'aplicació de les mesures en virtut de l'article 155 de la Constitució.





En declaracions a Onda Cero, ha incidit que després que el Senat doni llum verda a les mesures pactades amb PSOE i Ciutadans per Catalunya, el Govern català quedarà cessat. Així, ho ha recordat al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta de membres de l'executiu autonòmic que "no estan investits per cap autoritat divina" i hauran d'assumir el seu cessament.





"Deixen de ser-ho a tots els efectes legals per molt que vulguin viure en la ficció", ha subratllat, i ha recordat que el Govern és elegit gràcies a la Constitució i a l'Estatut i no és investit per "cap autoritat divina".





En aquest sentit, ha assenyalat que, un cop rebuda l'autorització del Senat per a l'aplicació de les mesures acordades per a Catalunya en virtut de l'article 155 de la Constitució, "deixarà de cobrar, no tindrà signatura de president, no pot adoptar decisions vàlides" ni "exercir les seves funcions" del 155 ".





Així mateix, preguntada sobre la possibilitat que altres càrrecs públics es resisteixin a complir l'aplicació de l'article 155, ha avisat que l'aplicació d'aquest article és "progressiva" i el Govern central pot adoptar decisions per a aquells càrrecs que "segueixin sense complir la Constitució i la llei ".





En qualsevol cas, la vicepresidenta sosté que cal veure "pas a pas" i esperar a la celebració del Ple del Senat que donarà llum verda a les mesures del Govern per a Catalunya.