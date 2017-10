Un boicot a productes catalans afectaria economia d'altres comunitats

La crisi política té conseqüències a nivell econòmic









El boicot dels productes catalans pot provocar un efecte dòmino en l'economia d'altres comunitats espanyoles ja que la disminució de vendes de firmes catalanes arrossegaria al descens de comandes de matèries primeres.





Així, per exemple, succeiria amb el sector del vi i el cava catalans que compren els suros per a les ampolles en comunitats com Extremadura o Andalusia.





Un portaveu de l'Associació Nacional Grans d'Empreses de Distribució (ANGED) ha explicat a Catalunyapress que, abans de fer un balanç final, esperen que es publiquin dades oficials de l'Insitut Nacional d'Estadística (INE) o de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).





Segons les mateixes fonts, és prematur avançar conclusions atès que les xifres econòmiques del "suposat boicot" el mes d'octubre no es coneixeran fins al novembre.





Des Anged han assenyalat que el boicot de productes és un assumpte "intermitent", si bé no han restat importància al fet que les circumstàncies polítiques actuals a Catalunya són molt diferents.





Empreses espanyoles del sector del suro consultades per Catalunyapress també han preferit no donar una ràpida resposta i esperar a tenir dades més fiables.









Les empreses estan a l'expectativa de la reacció dels consumidors





NADAL





La setmana passada grans superfícies i supermercats van assenyalar que mantenen les decisions de compra de productes catalans, entre ells cava i vi català, tal com estaven previstes abans del desafiament independentista a Catalunya, de manera que no tenen intenció de discriminar aquests productes en les seves lineals.





D'aquesta manera, empreses com El Corte Inglés, Carrefour o Dia segueixen treballant amb normalitat davant la campanya nadalenca, sense que el conflicte català influeixi en les compres a proveïdors d'aquesta regió, que, únicament i com és habitual, es realitzen en funció de l'evolució de vendes d'altres campanyes anteriors i de les noves tendències.





Entre els productes més demandats per Nadal procedents de Catalunya destaca el cava, si bé des de les grans superfícies han assenyalat que mantenen igualment la mateixa política de compra.





Codorníu, una de les empreses més rellevants de cava català, ja ha decidit traslladar la seva seu social de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) a Haro (la Rioja), mentre que el seu competidor Freixenet decidirà a finals d'aquest mes si segueix a Catalunya .





L'any passat, les vendes de cava van registrar un tímid avanç (+ 0,42%), tot i aconseguir un rècord de 245.150.000 d'ampolles venudes, pel fet que el bon comportament de països tercers (+ 9,11%) va compensar la caiguda del mercat europeu (-1,94%) i interior (-0,8%), segons les dades del Consell Regulador del Cava.





Des Freixenet, el seu president, José Luis Bonet, ha confiat que els ciutadans sabran distingir entre els empresaris i els polítics, els "únics responsables de la situació".