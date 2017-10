Qui pot psicoanalitzar?

Bertha Pappenheim, "Anna O."





M'han fet més d'una vegada la pregunta que titula el post i he donat sempre la mateixa resposta: pot psicoanalitzar qualsevol que pugui parlar.





Hi va haver una època -no la dels pioners, que s'atrevien amb tot- en què les institucions psicoanalítiques requerien que les persones que consultaven complissin amb determinats criteris per a ser acceptades com "analitzables", criteris com ara la classe de patiment que patís el afectat -les psicosi fora, per exemple-, l'edat -res de gent gran- o suposicions variades respecte al pronòstic del subjecte, d'això fa molt de temps. Ignoro si regeixen aquests criteris o altres de semblants en alguna institució de les actuals, però la veritat és que és analitzable qualsevol que pugui parlar.





Curar-se parlant va ser el que va portar a Anna O. a batejar-lo com talking cure. Anna O. és la primera de les pacients entre les quals figuren -cadascuna d'elles amb una simptomatologia la mar de Florida- en els Estudis sobre la histèria, la publicació inaugural de la psicoanàlisi que signen Joseph Breuer i Sigmund Freud el 1895.





Encara no es deia psicoanàlisi, això vindria més tard, en aquell temps Breuer havia inventat el mètode catàrtic: hipnotitzava els seus pacients i els incitava a parlar lliurement. Tampoc es deien psicoanalistes a ells mateixos els autors que es refereixen a si en el pròleg com neuròlegs. Van signar junts el volum, encara que proposaven etiologies diferents per als trastorns histèrics: Breuer els atribuïa una causa neurofisiològica mentre Freud pensava en termes afectiu-sexuals.





Anna O. tenia 21 anys en el moment de la consulta a Breuer, podem considerar-la un cas clàssic d'histèria gran, li passava de tot: va patir episodis de sordesa, de ceguesa, de paràlisi en els braços, a les cames, períodes en els que li era impossible beure i menjar, patia també al·lucinacions espantoses - serps negres reptant cap al seu llit ... - i va patir, per si fos poc, episodis de parafàsia, és a dir d'oblit de la seva llengua nativa amb la consegüent incapacitat de parlar-la i entendre-la, però durant aquests episodis sí que conservava la capacitat per parlar i llegir en anglès o en francès, encara que dominés les dues llengües una mica menys que el seu alemany natal.





Havia estat una noia viva i desperta, hàbil en les tasques de costura, una destra amazona que, a més de llengües estrangeres havia estudiat dansa. Tot això fins als setze anys, a aquesta edat s'acabava l'educació d'una noia jueva de família adinerada si aquesta família era, com la seva, religiosa ortodoxa practicant. Va emmalaltir d'histèria després tancar-se a casa una llarga temporada per tenir cura del seu pare malalt.





Alarmada la família va consultar Kraft Ebbing -un dels fundadors de la psiquiatria- i, per raons que desconeixem, Anna O. va acabar recalant en la consulta de Joseph Breuer que es va abocar amb molt d'interès a l'estudi del cas.





Va advertir aquest així que era fàcil hipnotitzar la pacient a última hora de la tarda quan aquesta entrava habitualment en un estat de somnolència. Va denominar moments hipnòtics aquests lapses temporals mentre que Anna O. parlava d'ells com del núvol. Durant aquests llargs moments Breuer la deixava i fins a la incitava a parlar permetent que seguís els seus propis desvaris, que fos debanant seu propi fil mentre ell intervenia ocasionalment.





Va succeir després d'un any de tractament durant una trobada a l'hora vespertina, va ser en un d'aquests dies en què a Anna O. li era impossible beure, les nàusees s'ho impedien i era alimentada amb fruites per mantenir la hidratació. Va succeir aquella tarda que a través del soliloqui oniroide ha desaparegut la boira, s'obria pas un record que va arribar a les paraules d'Anna O. qui, amb grans manifestacions de fàstic, li va explicar a Breuer del dia en què la seva institutriu li havia donat a beure aigua. Aigua del mateix got en el qual havia begut el seu gosset - el de la institutriu- un animal que a la noia sempre li havia produït repulsió.





Un cop relatat així el succés va desaparèixer el símptoma i va poder beure de nou. Ull, no val amb el record per eliminar el símptoma, cal que se li connecti l'afecte, adverteixen Breuer i Freud. Fàstic descomunal associat al record emergent, per al cas.





Anna O. va constatar i va enunciar llavors que parlar de les experiències traumàtiques oblidades resultava terapèutic i d'aquí el de la talking cure. La parafàsia seguia present segons sembla, però això no minvava l'enginy de la pacient a qui se li deu també una altra afortunada expressió: chimney s sweeping. Aquesta neteja de la llar de foc inaugura la prehistòria de la psicoanàlisi: el mètode -deixar parlar- era revolucionari el 1880 i, salvant totes les distàncies que són ingents, segueix sent-ho en els nostres dies.





Anna O. és el pseudònim que amaga Bertha Pappenheim, una jove vienesa que va arribar molt lluny malgrat les seves primeres dificultats.





Va ser una personalitat influent en la seva època, una lluitadora d'avantguarda pels drets de les dones i dels nens, va fundar i va dirigir un orfenat on s'acollia als fills de les prostitutes, va ser infermera i la primera assistent social reconeguda a Alemanya.





La greu histèria que patia Bertha va ser només parcialment curada per aquest proto psicoanàlisi inaugural, encara que segurament l'experiència hagi contribuït a la trama d'una vida plena i productiva, una vida inimaginable si hagués seguit lligada als llaços invalidants de la malaltia. Va tenir els seus alts i els seus baixos en aquesta vida, per descomptat.





La teràpia es va interrompre quan Anna O. va fer un part histèric donant a llum a un fantasiejat fill de Breuer. Aquest, aclaparat, va abandonar llavors el cas i es va desmarcar de les teories de Freud.





Freud va anomenar psicoanàlisi a la seva teoria i psicoanalistes als seus practicants. Durant molt temps va estar sol a Viena practicant la disciplina i construint la primera teoria.





La psicoanàlisi va fer les seves primeres armes a Viena a finals del segle dinou amb pacients com Anna O., persones totes molt trastornades en el moment de la consulta. El mateix va passar a Budapest, a Berlín, a Londres, a Zuric, les ciutats on el van practicar els pioners: Sandor Ferenczi, Karl Abraham, Ernst Jones, Karl Gustav Jung. Tots ells es van trobar fonamentalment amb pacients que arribaven al seu gabinet o al seu clínica després d'una llarga peregrinació per variades consultes anteriors, gent desanimada i fins desesperada per no trobar alleujament als seus mals, tan incomprensibles per a ells com per a Anna O. van ser els seus. Després de passar per un via crucis d'especialistes diversos aquesta estranya teràpia on es tractava de parlar apareixia com l'última esperança.





No es veuen avui dia quadres histèrics d'aquesta entitat, és una afecció d'altres temps. No és de sorprendre, ja hem vist en més d'un post d'aquest bloc que hi ha malalties que són pròpies de la cultura de cada època, i fins producte de la mateixa. Sí que tractem normalment amb fenòmens histèrics -cefaleas, vertígens, marejos, frigideces, problemes d'equilibri, formigueig a les mans, sudoracions sobtades, nàusees, etc. variants atenuades tot això d'aquests quadres sumptuosos de la gran histèria.





No ha canviat, però, el fet que hi hagi pacients que arribin després d'un periple més o menys llarg, més o menys ardu transitant d'un especialista a un altre: Rebem, amb relativa freqüència, a persones que han donat moltes voltes, han passat per la psiquiatria, la neurologia, per tota mena de psicologies, també per massatgistes de reiki o de shiat-su, terapeutes amb flors de Bach, psico-osteòpates, ginecòlegs, metges naturistes, sanadors amb pedres o fins i tot vidents. D'aquí cap allà, d'un especialista a un altre, fins a trobar un lloc en el qual el seu sofriment pot ser dit i és escoltat.





Molts -no tots- troben aquí cura o alleujament a situacions ja símptomes que els han complicat la vida durant anys, anys de tractaments farmacològics, psicològics, psicoterapèutics i altres herbes que s'han revelat infructuosos. D'altra banda tampoc és estrany que s'acusi el pacient de no curar, de manera que arriben algunes persones que a més de viure patint es senten culpables de la seva patir.





Parlar del que els ha portat a la consulta és el primer pas per emprendre un psicoanàlisi, altres seguiran o no, depèn de moltes coses. Però és segur que aquest primer pas està a l'abast de qualsevol que pugui parlar.