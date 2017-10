Puigdemont estudia comparèixer al Senat en el debat sobre el 155

Puigdemont ultima la resposta al 155









El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, estudia comparèixer davant el Senat quan el citi per presentar les al·legacions contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Fonts parlamentàries consultades per Europa Press han explicat que així ho ha transmès JxSí a la resta de grups del Parlament en la Junta de Portaveus d'aquest dilluns.





El vicepresident primer del Senat, Pedro Sanz, ha assegurat que per a la institució seria "un honor" escoltar Puigdemont, pero ha deixat clar que l'únic moment previst és la sessió de la Comissió convocada per dijous a les cinc de la tarda, no en el Ple de divendres.





Sanz ha deixat clar que la comissió creada per debatre aquesta qüestió reunirà primer una ponència de treball dijous a les 12 del migdia, a porta tancada, i que el debat amb els grups serà per la tarda.

És en aquest moment i no en un altre, ha destacat Sanz, quan podria Puigdemont a defensar la seva posició. "El Senat no es pot sotmetre als horaris que imposin uns altres", ha afegit.





La predisposició d'Puigdemont també es demostra amb que encara no s'ha tancat l'hora del ple de dijous en què el Parlament abordarà la resposta al 155.





La majoria de grups han acordat no tancar l'hora d'aquest ple del Parlament per fer "compatible" que Puigdemont comparegui al Senat al matí i al Parlament a la tarda, o viceversa.





Fonts del Govern han explicat que el president de la Generalitat "estudia" comparèixer, però que encara no ha pres una decisió.





Entre tots els passos que es contemplen abans d'aplicar el 155, el Senat requerirà al president català que presenti al·legacions i que ell mateix o un representant seu acudeixin a la cambra alta a defensar la seva posició.