Anticorrupció defineix la Gürtel com a xarxa corrupta en permanent contacte amb el PP

La Fiscalia Anticorrupció ha subratllat aquest dilluns 23 d'octubre davant el tribunal de l'Audiència Nacional que jutja els 37 acusats per participar en la primera època de la trama Gürtel (1999-2005) que aquesta xarxa corrupta era "una activitat duradora per delinquir" i apropiar-se de fons públics a través de mantenir el contacte amb càrrecs públics del PP i el pagament de comissions d'un "tres o quatre per cent".





La fiscal Concepció Sabadell ha destacat durant l'exposició del seu informe de conclusions que després d'una "àrdua i complexa instrucció" de la causa, "i no menys complex judici", ha quedat acreditat que la trama de corrupció duta a terme pel Grup Correa "no és un fet aïllat" i que els "fets han estat provats, contrastats".





Segons ha recalcat, el mateix 'capitost' de la Gürtel, Francisco Correa, va afirmar que la trama consistia en un "sistema" per aconseguir adjudicacions públiques a canvi de pagar comissions d'un "tres o quatre per cent" a alts càrrecs públics.





"No és un fet aïllat, és una activitat duradora per delinquir", ha ressaltat.





Es tracta d'aconseguir "contractes públics a canvi de suborns a funcionaris i autoritats del PP" i ha precisat que a través d'aquests contactes de la xarxa corrupta es "van apropiar de fons públics".





Per Anticorrupció ha quedat provat que la Gürtel buscava un "enriquiment amb l'abús de les funcions públiques d'alguns dels acusats".









