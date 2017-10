Romeva anima els funcionaris a seguir les instruccions del Govern i el Parlament

Romeva, contrari al 155









El conseller d'Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva , ha afirmat aquest dilluns que els funcionaris de la Generalitat seguiran les ordres del Govern i del Parlament, en lloc de seguir l'estipulat pel govern Espanyol en aplicació de l'article 155 de la Constitució.





En una entrevista de la BBC , preguntat per què faran els Mossos d'Esquadra quan el Govern central assumeixi la competència d'Interior, ha respost: "No tinc cap dubte que tots els funcionaris continuaran seguint les instruccions que vinguin de les institucions legítimament elegides" en Catalunya.





El conseller ha acusat el Govern espanyol d'anar "contra la Constitució i contra la legalitat bàsica" i ha defensat que la seva reivindicació no és com a independentista sinó com a demòcrata.





Per això, ha advertit que acceptar que l'Executiu de Mariano Rajoy "retiri càrrecs o responsabilitats a membres del Parlament o del Govern" aniria en detriment de la democràcia, no només dels catalans, sinó de la resta d'espanyols i europeus.





Preguntat per si suggereix que, quan el Govern central tracti d'imposar les seves mesures a Catalunya, els consellers rebutjaran seguir-les, ha tancat: "Per descomptat".





Romeva ha recordat que els catalans van votar el 27 de setembre de 2015 a unes eleccions de la qual va sortir un Govern elegit democràticament, per la qual cosa, preguntat per què l'Executiu de Puigdemont no es planteja per ara convocar noves eleccions, ha replicat: "per què no es respecta aquesta elecció democràtica? ".