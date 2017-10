Iceta descarta una consulta del PSC sobre el 155 i rebutja trencar amb el PSOE

Iceta, fidel a Pedro Sánchez









El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha descartat que el seu partit faci una consulta als militants per decidir la postura sobre l'article 155 de la Carta Magna, i ha rebutjat que pugui haver-hi una "ruptura" amb el PSOE sobre això.





En roda de premsa aquest dilluns, ha explicat que una consulta no es pot fer "materialment" perquè queden pocs dies per al ple del Senat que preveu aprovar l'aplicació del 155, i ha assegurat que no hi haurà una ruptura socialista malgrat les discrepàncies que pugui haver-hi.





Ha dit que "no hi ha discrepàncies entre el PSC i el PSOE" perquè comparteixen l'objectiu que les institucions catalanes tornin a la legalitat i que no es declari la independència, per la qual cosa ha insistit a reclamar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoqui eleccions autonòmiques i comparegui davant el Senat.