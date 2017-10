Trapero cobra 21.500 euros més que un general de la Guàrdia Civil

Un comissari principal de la Policia Nacional ingressa 50.893 euros.





El més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, guanya a l'any 84.650 euros, 21.500 més que un general de divisió de la Guàrdia Civil i 33.700 més que si es compara amb el sou d'un comissari principal de la Policia Nacional, segons es desprèn d'un informe enviat per tots els sindicats policials al Ministeri de l'Interior.





Segons el document, el màxim cap operatiu dels Mossos d'Esquadra supera amb escreix el sou el 2017 d'un general de divisió de la Guàrdia Civil, que percep 63.120 euros, i d'un comissari principal de la Policia Nacional, que ingressa 50.893 euros .





En aquest document s'estableixen altres comparatives per denunciar el "greuge" en les remuneracions que perceben els policies i els guàrdies civils en comparació amb altres cossos autonòmics i fins i tot locals. Un comissari dels Mossos, per exemple, ingressa una mitjana de 5.500 euros, enfront dels 3.100 d'un comissari de la Policia.





La Guàrdia Civil cobra una mica menys en les escales baixes i mitjanes, mentre que en les altes "no es dóna tanta diferència", segons el document signat per SUP, CEP, UFP, SPP i ASP.





Fonts sindicals subratllen que un mosso o erztzaina cobra una mitjana de 400-500 euros més, al voltant del 30%, que un policia o un guàrdia civil a igualtat de llocs, amb casos en què la xifra es pot disparar fins als 1.000 euros de diferència.





La proposta elevada a Interior pels sindicats és que se'ls pugi entre 300-500 euros els sous a policies i guàrdies civils, el que, segons els seus càlculs, comportaria una despesa addicional de 933.600.000 a l'any.





"És de justícia social que els salaris siguin equiparables a les policies autònomes, més quan les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat assumeixen en el seu àmbit competencial més del 90% de l'activitat policial", sostenen.





Els cinc sindicats policials i les sis associacions de guàrdies civils, a més de la plataforma Jusapol, han demanat cita Zoido per estudiar l'equiparació salarial.





MAJOR DES D'ABRIL





Josep Lluís Trapero va ser nomenat major dels Mossos en un acte el passat 18 d'abril presidit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el per llavors conseller d'Interior, Jordi Jané.





En el canvi de Govern de juliol, Joaquim Forn va substituir en aquesta conselleria i va nomenar a Pere Soler com a nou director general de la policia catalana, mantenint a Trapero com a màxim cap operatiu.





Amb aquest nomenament, el Govern donava compliment a la llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat, que preveu la plaça de Major a l'escala superior del cos policial.





Trapero, que ja era comissari en cap, va ser l'únic candidat que va optar a la plaça amb la qual es reforçava el seu rang dins del Cos.





L'últim gran dels Mossos d'Esquadra va ser Joan Unió, que va estar quatre anys en el càrrec i que es va retirar el 2008 quan el conseller era Joan Saura. Des de llavors no s'havia tornat a nomenar a cap responsable de la policia catalana amb aquesta categoria.