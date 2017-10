Felipe González dóna suport al 155 perquè "ha estat la Generalitat la que ha vulnerat l'autonomia"

González sosté que la Generalitat ha vulnerat l'autonomia.





L'expresident del Govern Felipe González ha manifestat que "l'article 155 de la Constitució és tan constitucional com l'un i el dos" i que el seu "límit" en defensa de la Carta Magna és que "ha de preservar i defensar l'Estat de les Autonomies ",





Per a González, ha estat la "autoritat de la Generalitat" què "ha vulnerat l'autonomia" i li "ha passat per sobre".





Així, ha demanat al Govern que "reconsideri" la seva postura i "torni al marc normatiu i constitucional", ja que, al marge que l'economia es pugui veure perjudicada, "es pot deteriorar molt l'intangible més preuat que hem anat conquerint durant dècades, que és la convivència en pau i llibertat ". "Per favor, que no fracturin la convivència", ha postil·lat.

González ha negat en diverses ocasions que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució suposi "acabar amb l'autonomia".





"Que ningú s'enganyi, l'autonomia la van deixar enrere, al meu parer, de manera no responsable (...) els representants polítics de la Generalitat el 6 i 7 de setembre", ha valorat l'expresident, per a qui els dirigents del Govern català "van saltar per sobre de l'autonomia, per sobre de la Constitució i es van situar en el buit".





L'exlíder dels socialistes espanyols ha precisat que les seves paraules no representen més que a si mateix ja que fins i tot ell sent "de vegades l'angoixa" de no sentir-se "representat prou per ningú".





També ha considerat que, des de les jornades en què van ser aprovades la llei de referèndum i la llei de transitorietat, la "responsabilitat" del representant de l'estat democràtic i de dret era "restablir l'autonomia de Catalunya dins el marc de la Constitució".





Per a González, "carregar-se l'autonomia" no està en l'aplicació de l'article 155 sinó que va ser el que va passar entre els dies 6 i 7 al Parlament, al "últim acte d'un procés de destrucció de l'Estatut d'Autonomia", que és la base de la "legitimitat" de les autoritats.





"NO TINC POR A CAP REFORMA"





González ha considerat que Espanya està "al final d'un cicle" i ha lamentat que "no hi hagi talent per renovar el projecte i reformar-" perquè "els fa por" abordar una Constitució que és "garantista" tot i que "de vegades hi ha errors en el seu aplicació "perquè" totes les democràcies són imperfectes ".





Així, davant els homenatges commemoratius per la volta a Catalunya de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, González ha assenyalat que sempre hi ha "dates per commemorar i celebrar", sentit en què s'ha referit a l'efemèride dels Pactes de la Moncloa, amb el que ha advertit que "hi haurà alguns que només commemori i altres que celebrin, i altres que digui que 'd'aquells pols vénen aquests fangs', perquè hi ha per a tots els gustos".





"No tinc por de cap reforma, al contrari, perquè -la Constitució Espanyola- és la més àmplia en drets i llibertats que conec", ha manifestat González, que ha recordat que ell estava "a la sala de màquines" quan es va proclamar el text de 1978, que garanteix que al país es puguin "defensar totes les idees", però "dins de la Constitució" a donar suport a les "llibertats polítiques".





Amb això, ha incidit especialment en el fet que a Espanya "es permeten totes les idees, el que no es permet és utilitzar les idees trencant les regles de joc", pel que ha criticat que s'utilitzin aquestes idees per "trencar unilateralment el marc de convivència ".





Ha fet una crida a la "calma" per evitar "seguir cometent errors" en un moment "de gran confusió" que "es deriva de vegades de la ignorància d'elements bàsics" com que "no hi ha democràcia contra la legislació". "Hi pot haver vots, però no democràcia", ha dit.





"Els que pertanyem al règim del 78 la volíem -la democràcia-, la volem i la seguirem volent sempre", ha recalcat.