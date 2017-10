L'empresa d'una prima de Puigdemont també abandona Catalunya

La seva seu social era a Girona.





L'empresa especialitzada en equipament per a persones amb mobilitat reduïda Invacare, dirigida per una prima del president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha anunciat el canvi de la seva seu social fora de la Comunitat catalana.





En una comunicació remesa als seus proveïdors, la directora general de l'empresa, Ester Puigdemont, ha explicat aquesta decisió per la situació política actual i amb la finalitat de buscar el "millor entorn possible" per al desenvolupament del negoci dels seus clients.





La companyia ha explicat que ha decidit canviar la seva seu social, situada a Girona, a una altra localització i va assegurar als seus clients que els comunicarà "posteriorment" la nova direcció, alhora que va confirmar el seu compromís de seguir sent el proveïdor "de referència" del mercat .





Invacare es va establir a Espanya a través de l'adquisició el 1994 de Rehada, una empresa amb seu a Girona especialitzada en distribució de productes per a rehabilitació. L'objectiu de la firma és oferir als usuaris, clients i personal sanitari "la millor selecció de productes, serveis i formacions".