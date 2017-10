El Govern demana als funcionaris que recuperin les hores de 'l'aturada de país'

El Govern ha avisat als seus empleats de la mesura.





Els empleats públics de la Generalitat hauran de recuperar les hores que no van treballar durant el 'atur de país' convocat el 3 d'octubre per la Taula per la Democràcia com a protesta per les càrregues policials durant l'1-O, coincidint amb una vaga general convocada per sindicats minoritaris.





Segons han informat fonts sindicals, el Govern ha informat a través de la intranet dels treballadors públics de la Generalitat que aquestes hores es podran recuperar en un màxim de quatre mesos.





El Govern ha informat als seus empleats que a la reunió del Consell Executiu del 10 d'octubre va acordar considerar justificades les absències de personal però que tenen caràcter de recuperables.





La consellera de Treball, Dolors Bassa, ha assegurat que la Generalitat no descomptaria la retribució als funcionaris públics que secundessin el 'atur de país', sinó que ho faria només als treballadors públics que comuniquessin que exercirien el seu dret a la vaga general convocat per CGT, IAC, i-CSC i COS.





No obstant això, el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública va afirmar que descomptaria de la nòmina als funcionaris catalans que no haguessin acudit al seu lloc de treball i prendria mesures contra el responsable públic que es comprometés a no reduir els sous.





El departament que dirigeix Cristóbal Montoro va assegurar que els empleats públics catalans que haguessin fet vaga no cobrarien aquesta jornada de treball, ja que és el Ministeri l'encarregat de pagar aquests sous des de les mesures de control imposades a Catalunya per evitar el finançament del procés independentista.