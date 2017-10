Alberto Fernández (PPC): "Colau exerceix la tirania en vetar el debat sobre el nyap de la cera"

Fernández creu que s'hauria de debatre a la Comissió de presidència.





Alberto Fernández, president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, considera que "Colau exerceix la tirania municipal", en impedir que el Grup Popular pot preguntar sobre els costos del nyap de les espelmes a la manifestació independentista de la Diagonal del passat 17 d'octubre convocada per la Òmnium Cultural i ANC.





El govern municipal de Colau ha decidit no apreciar la urgència de la moció presentada pel Grup Popular, sumant-se d'aquesta manera als grups independentistes de PDeCat i ERC, per evitar el debat sobre aquesta qüestió.





Fernández ha recordat que la mateixa proposta l'havíem presentat a la Comissió de Presidència del passat divendres 20 d'octubre, però va ser rebutjada no per acceptar la urgència, sinó perquè la comissió no era la competent segons govern municipal.





En aquest sentit, el dirigent Popular considera que "es tracta d'una proposta que afecta diferents àmbits de competència municipal, s'hauria d'haver debatut en la Comissió de presidència, ja que aquest cas afecta diversos àmbits com els serveis municipals, Guàrdia Urbana, llicències, entre d'altres.





Així mateix, Alberto Fernández ha explicat que la proposta reclamava l'elaboració d'un informe sobre els costos dels diferents serveis municipals que van participar en la retirada de la cera de la via pública, i sobre les mesures que es van aplicar el dia de la manifestació per donar servei a les línies d'autobús amb recorregut per l'Avinguda Diagonal i altres carrers verticals afectades, així com per reforçar el transport públic i la seguretat ".





A més de demanar que "ANC i Òmnium paguin com a organitzadors de la manifestació el cost del servei de neteja de la cera de les espelmes del paviment".