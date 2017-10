El Cercle d'Economia urgeix el Govern a convocar eleccions autonòmiques

L'entitat sosté que és l'única alternativa.





El Cercle d'Economia ha urgit el Govern a convocar de manera immediata eleccions autonòmiques, ja que considera que és l'única alternativa per a "reconduir les aspiracions d'uns i altres per la llera de la normalitat i la legalitat".





"L'única alternativa avui existent és la convocatòria d'eleccions", ha manifestat l'entitat en un comunicat, en què ha assegurat que s'han confirmat les pitjors previsions, al seu parer, després de l'1 d'octubre.





Ha lamentat que, a la marxa d'empreses, s'han unit "la creixent fractura social i la possibilitat, real i immediata, d'un profund deteriorament de l'autogovern".





"Catalunya, si no evitar-ho en els propers dies, pot encaminar cap a una dinàmica, perllongada i intensa, de descontrol, inseguretat jurídica i malestar ciutadà", ha alertat el Cercle, que ha afegit que les conseqüències són imprevisibles però, en qualsevol cas, dramàtiques en termes concrets d'autogovern, convivència, creixement econòmic i ocupació.





"Davant d'aquesta situació tan crítica, considerem que l'única alternativa per evitar l'escenari assenyalat, i per reconduir les aspiracions d'uns i altres per la llera de la normalitat i la legalitat, és que, descartada una DUI, es convoquin de manera immediata eleccions autonòmiques ", argumenta el Cercle.





Ha assenyalat que en diverses ocasions s'han produït avenços electorals a Espanya, alguns d'ells en els últims anys, i afegeix que, en aquesta ocasió, l'avançament es produiria després d'un període de més de dos anys "d'una intensitat política mai coneguda" en la vida democràtica d'Espanya.

"PRECISIÓ I RIGOR"





Segons la seva opinió, és "lògic i sensat conèixer, amb la precisió i rigor d'un procés electoral, el mapa de preferències de la societat catalana".





Així mateix, l'entitat presidida per Juan José Brugera considera que les eleccions aportarien durant les pròximes setmanes "la serenitat que necessita una societat dominada per una desorientació i angoixa generalitzades", i seria també l'única via per frenar una dramàtica dinàmica econòmica.





El Cercle d'Economia sosté que aquesta convocatòria d'eleccions suposaria "retornar al camí de la concòrdia i la trobada", tal com convé als interessos col·lectius d'Espanya i com ha assenyalat la Unió Europea i els seus estats membres, ha destacat.





"Així ho transmetem a la ciutadania i el sol·licitem als poders públics, amb l'esperança posada en què la prudència política guiï els seus actes", afegeix, i alerta que estan en joc els avenços socials, polítics i econòmics assolits durant la democràcia.