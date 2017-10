Juncker: "No m'agrada el que s'està fent a Catalunya"

El president de la Comissió Europea rebutja els separatismes.





El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha afirmadoque està en contra de "tots els separatismes a Europa", a la vegada que ha afegit que no li agrada "el que s'està fent a Catalunya".





Així s'ha expressat el cap de l'Executiu comunitari en un acte a l'Institut d'Estudis Polítics de Estrasburg (França), on ha assegurat que "la voluntat de tenir una identitat pròpia és un reflex comprensible" però ha advertit que "voler oposar aquesta identitat que un té a la d'altres regions és de mala fe ".





"Estic en contra de tot separatisme a Europa", ha assenyalat, per després assegurar que "si demà al nord de Luxemburg s'enamora de la seva identitat" enfront de la del sud del país "estaria en contra d'aquesta independència".





"Per tant, no m'agrada el que s'està fent a Catalunya", ha afirmat posteriorment, tot i que "sempre respectant la voluntat que hem pogut observar".





Juncker ha apuntat que els europeus "volen reconèixer tal com són i allà on són sense oblidar un punt de vista més ampli sobre Europa i sobre el mateix", encara que ha indicat que "no és una raó per deixar-se portar per les vel·leïtats de l'independentisme ".





La Comissió Europea ha defensat aquest dilluns les mesures aprovades pel Govern de Mariano Rajoy en aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola perquè "s'inscriuen precisament en aquest context constitucional".





"La posició (de la Comissió Europea) és ben coneguda. Sempre hem dit que respectem l'ordre constitucional i jurídic d'Espanya. I les mesures a què fa al·lusió s'inscriuen precisament en aquest context constitucional", ha subratllat en una roda de premsa el portaveu de l'Executiu comunitari, Margaritis Schinas.