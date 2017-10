Fiscalia estudia querellar-se contra Puigdemont si declara la independència

Una DUI pot accarrear petició de presó preventiva.





El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha afirmat que el Ministeri Públic està estudiant la possibilitat de presentar una querella per delicte de rebel·lió contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, davant del Tribunal Suprem oa l'Audiència Nacional a la espera dels mecanismes que apliqui el Govern de Mariano Rajoy en el marc de l'article 155 de la Constitució per si es suspèn la seva aforament.

A més, ha precisat que la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) pot ser un fet d ' "una gravetat important" per demanar la seva presó preventiva.





Preguntat per si la declaració de la independència suposa una circumstància per demanar l'ingrés a la presó del president autonòmic, Maza ha subratllat que "els fets són tan complexos i al llarg del temps" que no seria "determinant en un sentit o en un altre aquest fet en concret ".





Tot i això, ha apuntat que la DUI "suposa un acte d'una gravetat important que té també la seva repercussió i la seva rellevància".





Precisament, el fiscal general de l'Estat ha explicat en declaracions a Antena 3, que si Puigdemont declara la independència "hauran de ser les forces i cossos de seguretat de l'Estat les que procedeixin a la seva detenció", ja que "és qüestió de les forces de ordre públic ".





"Si hi ha alguna cosa que la Fiscalia entén que està dins del Codi Penal i és lògic que un fet delictiu es persegueixi", ha indicat, tenint en compte que el president de la Generalitat es pot enfrontar a un delicte de rebel·lió, penat fins amb 30 anys de presó.





També ha explicat que depèn dels mecanismes que apliqui el Govern en relació a si li treuen l'aforament o no per presentar aquesta querella davant el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional o un altre tribunal. "És un aspecte tècnic que s'està estudiant", ha dit.





Finalment, ha apuntat que seran els tribunals els que hagin de "decretar la seva presó", però que no descarta "la possibilitat de sol·licitar-". Així mateix, ha afegit que el que li "estranya" i "sorprèn" és que "sorprengui" aquesta possibilitat perquè és "el normal i natura en un Estat de Dret".