Colom i el mugró de la Terra

El temps de maligna estupidesa que ens envolta aquests anys podria representar-se mitjançant la imatge que de Cristòfor Colom preval avui entre nosaltres.





¿Va iniciar un genocidi, com pretenen els qui rebutgen que es celebri el 12 d'octubre? Per aquests pagaments trobem astuts obcecats que peroren sense sentit de la veritat i proveïts, en canvi, d'una tontera molt aparatosa, incloent deliris desbocats.





La nostra descapitalització cultural s'aprofundeix imparable i la nostra ignorància galopant ens fa carn de canó dels demagogs.





Fem una brevíssima incursió pel Cristòfor Colom real, el qual podem aconseguir segons els seus propis escrits. Colom va morir el 21 de maig de 1506, comptava només 54 anys d'edat i feia tretze que havia descobert el Nou Món, després anomenat Amèrica.





En el volum 'Els quatre viatges de l'Almirall i la seva testament', es pot accedir a la seva crònica del viatge del descobriment de les Índies (tres caravel·les, divuit homes), així com a les seves cartes als Reis Catòlics sobre els altres tres viatges que va fer allà.





En el decisiu primer viatge tot just va passar tres mesos en terra ferma, però el seu escrit és el més llarg i el que crec més interessant. De seguida va incorporar noves paraules, acabades d'aprendre: Cuba, carib, cacic, canoa o caníbal (els temibles antropòfags de les Antilles).





El dia de Nadal de 1492 va escriure: "certifique Les vostres Altezas que al món crec que no hi ha millor gent ni millor terra: ells estimen als seus proïsme com a si mateixos, i tenen una parla la més dolça del món, i sempre amb riure. Ells caminen nus, homes i dones, com les seves mares els van parir. Mas creen Les vostres Altezas que entre si tenen costums molt bones ".





Una anècdota sorprenent i graciosa voldria destacar: després el seu tercer viatge, Colom va referir als reis aquesta observació:





Diu que va trobar que la Terra no era rodona en la forma que escriuen, "tret que és de la forma d'una pera que sigui tota molt rodona, excepte allà on té el mugró, que hi té molt alt, o com qui té una pilota molt rodona i en un lloc d'ella fos com una mamella de dona allà posada ".





Cal notar la seva singular senzillesa. Avui seria repetida sense parar, com a objecte de burla. Els temps canvien, ho vulguem o no.