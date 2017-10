S&P ratifica 'l'investment grade' de Hochtief (ACS) després de llançar la contraopa a Abertis

Standard & Poor 's (S & P) ha ratificat el' avaluació 'de' BBB ', la nota de' investment grade "que el passat mes de maig va atorgar a Hochtief, constructora alemanya controlada per ACS, després que aquesta firma hagi llançat la seva esperada OPA per Abertis, estimada en uns 18.600 milions d'euros i competidora de la plantejada per la italiana Atlantia.





Tot i això, la firma de qualificació ha col·locat en perspectiva negativa la nota de Hochtief, com sol ser habitual en aquest tipus d'operacions.





S & P considera "positiva" l'operació que Hochtief ha plantejat des del punt de vista del risc de negoci. La constructora alemanya pretén fusinarse amb Abertis per constituir un grup únic mundial de construcció i explotació d'infraestructures.





En aquest sentit, la firma d' 'avaluació' destaca la complementarietat de negoci i geogràfica de la fuisión. Així, apunta que l'operació permetria al grup de concessions espanyol accedir a mercats d'infraestructures amb gran potencial de creixement com són els Estats Units, Canadà i Austràlia.





"Aquesta complementarietat redundaria en sinergies, rendibilitat i generació de fluxos de caixa estables que porten a la conclusió que el perfil del risc de negoci del grup combinat milloraria de 'satisfactori' a 'fort'", conclou S & P.