Una investigadora de la UCO aconsegueix evitar un càncer de fetge en rates amb una molècula present en cítrics

Els nòduls tumorals en els rosegadors es van reduir gairebé a zero.





La investigadora del Departament de Genètica de la Universitat de Còrdova (UCO) Zahira Fernández Bedmar, al costat d'altres investigadors, ha aconseguit evitar un càncer de fetge en rates amb una molècula present en cítrics, ja que l'aparició de nòduls tumorals dels rosegadors es va reduir pràcticament a zero després d'haver rebut dosis de hesperidina.





Segons ha informat la UCO, la hesperidina és una molècula pertanyent al grup dels flavonoides, que es troba a la capa interna blanca de les closques d'alguns cítrics.





Es creu que juga un paper important en la defensa de les plantes i, d'acord amb les últimes investigacions, també podria ser proposada com una substància candidata a la lluita contra el carcinoma hepatocel·lular, un tipus de càncer de fetge que representa el cinquè maligne més comú en el món i la tercera causa de mort per càncer.





La investigadora de l'UCO ha aconseguit evitar aquest tipus de tumor en rosegadors utilitzant aquesta substància present en els cítrics. Així, mentre que a un grup de rates se li va induir un càncer de fetge a través d'un compost químic cancerigen (Dietil nitrosamina), a un altre se li va subministrar hesperidina a una concentració equivalent a la present en un got de suc de taronja en combinació amb aquest element cancerigen.





Segons ha assenyalat la pròpia investigadora, a aquelles que havien ingerit el flavonoide present en cítrics "se'ls va reduir l'aparició de nòduls gairebé a zero, com si no haguessin ingerit el carcinogen", de manera que es va aconseguir revertir l'efecte nociu d'aquesta substància .





La investigació va començar amb l'estudi de la metilació global de l'ADN de cèl·lules de leucèmia en diferents seqüències repetitives (LINE-1, ALU-M2, SATA i SAT-2), un procés químic mitjançant el qual alguns supressors tumorals -que en condicions normals actuen com a fre del procés cancerígeno- s'inactiven, donant així via lliure a que les cèl·lules es divideixin de forma descontrolada.





Segons reflecteixen els resultats de la recerca, la hesperidina era capaç d'induir una reducció dels nivells de metilació sobre les seqüències repetitives LINE-1 (fins a un 50 per cent) i ALU-M2 (fins a un 32 per cent), el que dóna certes pistes sobre la utilitat d'aquest flavonoide com a eina potencial en quimioprevenció i quimioteràpia.





Tot i que encara caldria desenvolupar assaigs clínics que determinin fins a quin punt aquests resultats són extrapolables a humans, l'interessant d'aquesta molècula és que, a diferència d'altres substàncies utilitzades fins a la data per al mateix propòsit, com és el cas de la decitabina, la hesperidina no és sintètica, ni tòxica, ni té efectes secundaris.





En la investigació també han participat els científic s Àngels Alonso Moraga i Jaouad Anter, del Departament de Genètica, i Juana Martín de les Mulas, Yolanda Millán Ruiz i Sílvia Guil Lluna, del Departament d'Anatomia i Anatomia Patològiques Comparades.