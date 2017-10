CaixaBank guanya 1.488 milions fins al setembre, un 53,4% més

CaixaBank guanya 1.488 milions fins al setembre









El Grup CaixaBank ha registrat un benefici atribuït de 1.488 milions d'euros entre gener i setembre de 2017, fet que suposa un increment del 53,4% respecte als primers nou mesos de l'any passat i el millor resultat en la història del grup en aquest període, així com també el major benefici trimestral, amb 649.000.000 (un 48,7% més que en el trimestre anterior).





Segons ha informat aquest dimarts l'entitat presidida per Jordi Gual a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'evolució fins al setembre ve marcada per la consolidació per integració global dels resultats del banc portuguès BPI des de febrer, que ha contribuït als resultats del grup en 180 milions d'euros -dels quals 103 milions en el tercer trimestre--.





També ha contribuït la "intensa" activitat comercial, i és que els recursos de clients del grup s'han incrementat en 46.119.000 (+ 15,2%) respecte a l'any passat, fins als 350.024.000 -34.773.000 procedents de BPI--.





El marge brut ha arribat als 6.491.000 d'euros, fet que suposa un 9,3% més respecte als nou primers mesos de 2016, per la incorporació de BPI i la major generació d'ingressos del negoci bancari i d'assegurances, que augmenten un 19,4% en el grup i un 10% a CaixaBank, i que permeten compensar els menors resultats derivats d'actius i passius financers (-60%, fins a 287 milions).





El marge d'interessos ha crescut un 15,2%, fins als 3.550 milions, impactat per la incorporació del negoci de BPI, que aporta un 8,7% de creixement, i en CaixaBank, el marge augmenta un 6,5%, essencialment per la gestió de l'activitat minorista.





Els ingressos per comissions han crescut un 20,8% i s'han situat en 1.867 milions, i els ingressos i despeses emparats per contractes d'assegurança o reassegurança han augmentat un 65.9%, fins a 354 milions.









La rendibilitat del grup s'ha situat en el 8% i ha millorat en 235 punts bàsics des de principis d'any, recolzada per la bona evolució del negoci bancari i assegurador de CaixaBank, que aconsegueix una rendibilitat del 10,5%, amb un resultat de 1.490 milions en els nou primers mesos.





Els actius líquids totals se situen en 71.581.000 i durant l'exercici s'ha reforçat la posició de liquiditat del grup, amb un Liquidity-Coverage Ràtio (LCR) del 213%, molt per sobre del 80% mínim requerit.





Pel que fa a la solvència, el Grup CaixaBank ha assolit una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded del 11,7%, i ha assenyalat que està en línia amb el rang fixat en el Pla Estratègic, d'entre l'11 i el 12%, i gairebé tres punts percentuals per sobre dels requeriments del supervisor del 8,75%.





CaixaBank manté el lideratge en banca retail a Espanya, amb una quota de penetració com a primera entitat del 26,7% i la primera posició en nòmines domiciliades (quota del 26,6%) i també en assegurances, plans i fons per recursos gestionats ( 21,8%).





ACTIUS GESTIONATS





Els actius sota gestió de CaixaBank s'han situat en 86.860 milions d'euros, amb un augment del 6,1%; destaca l'increment del patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs, fins als 60.331.000 (+ 6,5%) i els plans de pensions (+ 5,2%, fins a 26.529.000 d'euros).





La ràtio de morositat s'ha situat en el 6,4% --respecte del 6,9% al tancament del 2016-- i la ràtio de cobertura de la cartera dubtosa ha millorat fins al 50%, davant el 47% a tancament del exercici 2016.





En CaixaBank, la cartera creditícia bruta s'ha reduït un 1,5% i la cartera sana en un 1,1%, mentre que el crèdit a empreses ex promotor ha crescut un 1,8% i el crèdit al consum, un 18, 9%.





Les dotacions per a insolvències s'han situat en 658 milions (-5,5%) i l'apartat d'altres dotacions a provisions ascendeix a 800 milions i inclou el registre de 455 milions associats a prejubilacions i 154 milions de sanejament en Sareb.





Pel que fa a les clàusules sòl, CaixaBank ha pagat la meitat de les aproximadament 94.000 reclamacions rebudes que entraven dins l'àmbit del procediment extrajudicial que preveu el Reial decret llei, amb un import de 210 milions.