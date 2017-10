La reinona Rahola Martínez ara no és espanyola

He de confessar que a casa, sóc l'única que encara segueix veient els informatius i debats de TV3. El meu col·lega, fa temps que va deixar de fer-ho. És el costum, deformació professional, o potser, com em recriminen, perquè sóc masoca. Senzillament em serveix d'alleujament per a dir: Com és possible que segueixin fent adoctrinament !. Però què hi farem! com deia Felipito Takatún "jo segueixo".





Dissabte passat, en un debat de la veu del seu amo, TV3, amb la presència omnipresent de la reinona Rahola Martínez, altres periodistes- per descomptat amb un percentatge equitatiu, 99% indepes com mana els cànons i l'1% de granota de fira perquè no es digui-, amb la presència també d'Anna Simó i el tonto útil de Nuet, em quedi de pasta de boniato- ha de ser per la proximitat del 1N. La reinona dels països catalans i part de l'estranger li va dir a Simó, -que havia ofert al periodista 1%, que no parlava català-un document que estava en anglès i castellà, que l'hi donés en anglès, amb un gest que va voler ser graciós. Però la seva agudesa real no va quedar en això, sinó que en un moment donat del debat- on no deixava parlar a ningú- va deixar anar allò "no volem ser espanyols i ningú ens pot obligar" i va agafar aire perquè s'havia quedat descansada. Això sí, no tenia bona cara la seva realísima majestat.





En aquest instant em va venir a la memòria escenes d'altres temps, protagonitzades per la qual ara prefereix el Anglès a l'Espanyol i sent repulsió per pertànyer a la pell de brau. Resulta que durant molts anys ha viscut d'escriure en espanyol en la Vanguardia - contínua en ella-, parlant en espanyol, en tertúlies de la televisions espanyols, sense fer-li fàstic, atès que aquest "sacrifici" insofrible li repostava bons beneficis econòmics.





Recordo seu pas per Protagonistes, de Luís del Olmo, on parlava en espanyol i no renunciava a res. Fins que Del Olmo es la va treure de sobre, quan es va adonar de la seva estratègia. ¿Que li va passar amb Julia Otero?. Doncs tres quarts del mateix. Però sempre va parlar en espanyol i no li importava. La pela és la pea i no té nacionalitat ni llengua?





"No sap qui sóc jo?". aquesta frase es va quedar gravada en la memòria de molts ciutadans. L'autora de la mateixa, una candidata d'ERC que estava de campanya per Badalona i se li va endur el cotxe la grua. Quan va intentar treure-ho del dipòsit municipal, sense abonar la sanció econòmica corresponent li va sortir un policia local que la va tractar com a qualsevol ciutadà que es vol escaquejar. Llavors va ser quan va deixar anar la frase tan democràtica: "No sap ......", Rahola Martínez va rebre crítiques per la seva actitud, fins a la del mateix Francesc Homs, en aquell temps regidor de l'Ajuntament de Barcelona. La Rahola Martínez ja apuntava maneres.





També em ve a la memòria, el nom de Lucian Padurau, el romanès que va ser detingut a la porta de casa per cinc mossos d'esquadra, la majoria dels quals el van colpejar reiteradament fins a la seva arribada a comissària. "Més val que t'ho tragues tot, perquè si la jutge et deixa lliure, nosaltres et matarem" van ser les paraules amables que li van dedicar. Aquests mossos van ser condemnats per tortures, i després indultats pel consell de ministres del PP. Però la Rahola Martínez, els va defensar a capa i espasa. No estava sola, comptava amb el suport de Pepe Álvarez d'UGT, Jordi Pujol i la llavors consellera de justícia, Montserrat Tura, que van fer campanya a favor dels mossos, per garantir la impunitat final dels condemnats ... Al final, els romanesos van marxar al seu país.





És curiós la defensa a ultrança que sempre ha fet la reinona Rahola Martínez dels Mossos, potser per això va ser condecorada pel cos.





No podem oblidar la seva defensa a ultrança de la sanitat catalana que funciona tan bé. Això sí, no parla de les retallades, ni de les llistes d'espera. Per a la reinona, aquest govern és meravellós i fa les coses bé. Qui no opina així és que és espanyol.





Potser la Rahola Martínez espera que la nombrem reinona dels països catalans, i que el seient del tron sigui com el llit d'aigua que diu tenir en el seu dormitori.





Ah !, però que el llit no sigui ni espanyola, ni romanesa, tot i que l'esposa de Puigdemont, molt amiga seva tingui els seus orígens en aquesta terra zíngara.