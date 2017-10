Catalá avisa Puigdemont que ni el "diàleg" ni "unes eleccions" a Catalunya paralitzaran el 155

Rafael Catalá defensa el 155









El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha avisat aquest dimarts al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ni "el diàleg" i la convocatòria d'una eleccions autonòmiques paralitzaran una possible aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya.





En una entrevista a RNE , ha assenyalat que la crisi a Catalunya no se soluciona "exclusivament" celebrant eleccions a la Comunitat Autònoma. Un nou escenari polític, ha explicat, "podrà ajudar a resoldre els problemes", però "l'incompliment de les obligacions" per part de Puigdemont "no se soluciona simplement convocant eleccions", sinó "alguna cosa més".





Segons la seva opinió, cal que la Generalitat aclareixi "expressament" si s'ha declarat la independència i precisi quina és la seva voluntat de complir les lleis i "acatar la Constitució". "L'assumpte va molt més enllà que una simple convocatòria d'eleccions, que és important per al futur, sens dubte. Però no és l'únic", ha remarcat.





ANAR AL SENAT, "UN BON PAS"





El ministre creu que "seria un bon pas" que Puigdemont decideixi comparèixer davant el Senat per donar explicacions perquè "és un bon camí per a la recerca de solucions". Però ha recalcat que "el diàleg no és un fi en si mateix" sinó que simplement és la manifestació "d'una actitud positiva".





Catalá, que ha dit ser "incapaç" de predir el que farà Puigdemont, ha apuntat que si el president català va al Senat amb una declaració unilateral d'independència efectuada anteriorment al Parlament autonòmic reflectirà "tota una declaració d'intencions" i la seva obstinació a "un plantejament al marge de la Constitució, de la llei i que el sotmet a una responsabilitat personal des del punt de vista jurídic molt important".





En aquest sentit, sobre la possibilitat que la proclamació de la independència pugui dur Puigdemont a la presó --com ha apuntat el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza-- Catalá ha manifestat: "Bé, no sé si és així de directe i immediatament, però declarar la independència és una violació flagrant de la Constitució i de la lleis ", ha assenyalat Catalá.





Catalá ha defensat que, en una "democràcia forta i oberta" com l'espanyola, "emetre opinions no és delictiu". Sí que pot ser susceptible d'una impugnació per part de la Fiscalia "portar a terme fets concrets" com "adoptar acords o aprovar lleis".