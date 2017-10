Valls (Cambra de Barcelona): "No a la DUI i no a l'aplicació del 155"

Miquel Valls demana responsabilitat als dirigents polítics









El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha demanat aquest dimarts responsabilitat a tots els dirigents polítics perquè no prenguin decisions definitives, el que ha resumit amb: "No a la DUI i no a l'aplicació del 155".





En roda de premsa, Valls ha considerat que la situació política actual és "la més greu en els últims 40 anys", i ha avisat que encara hi ha temps per prendre decisions que ajudin a trobar una solució que eviti fets que empitjorin la situació, tant en l'aspecte econòmic com social.





"Quina és la millor solució? Hi ha moltes, i totes passen pel diàleg", i ha recordat que la Cambra de Barcelona és membre fundador de la Comissió Independent per la Mediació, el Diàleg i la Conciliació, que demana que no es prenguin decisions definitives que provoquin fets irreparables.