El PSOE frenaria el suport al 155 si Puigdemont convoca autonòmiques sense una DUI

El PSOE preveu presentar esmenes al Senat sobre el 155









El PSOE s'ha reafirmat aquest dimarts en què si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca eleccions autonòmiques a Catalunya en el marc de la legalitat vigent i sempre que no es produeixi una declaració formal d'independència l'aplicació de l'article 155 de la Constitució perquè el Govern central intervingui l'autonomia catalana ha de frenar-se.





Així ho ha aclarit la portaveu parlamentària del PSOE al Congrés, Margarita Robles, en roda de premsa al final de la Junta de Portaveus. "Si es convoquen eleccions en el marc constitucional i dins de la legalitat vigent no tindria raó de ser l'engegada del mecanisme 155 de la Constitució, que només es posa en macha quan ho aprovi el Senat", ha assenyalat.





No obstant això, aquest dimarts el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha advertit que no val amb que Puigdemont convoqui eleccions, sinó que es necessita una mica més, com que aclareixi si va declarar o no la independència.





Per part seva, el portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, ha assegurat que el seu partit no tanca la porta a esmenar l'acord del Govern central amb mesures per a Catalunya a l'empara de l'article 155 de la Constitució, perquè està pactat entre l'Executiu i els socialistes però en qualsevol acord "mai s'aconsegueixen totes les aspiracions".





"Escoltarem els altres grups i si arriba el cas no ho descartem", ha dit Gil en declaracions al Senat.





També ha defensat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acudeixi a la Cambra Alta a presentar les seves al·legacions i que ho faci quan pugui ser.





El Senat ha ofert la comissió de dijous a la tarda o el Ple de divendres al matí, però Ander Gil ha assenyalat que si ha de ser el dimecres no s'ha de menysprear aquesta possibilitat.





"Per part nostra no quedarà per tal que es produeixi aquesta compareixença, en el format que sigui possible. Cal obrir qualsevol possibilitat", ha afegit.