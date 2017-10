El Congrés estudia retirar sou i subvencions als diputats d'ERC i PDeCAT

Estudien multar diputats d'ERC i PDeCAT









La Mesa del Congrés ha acordat encarregar un informe als serveis jurídics de la Cambra davant la petició de Ciutadans de retirar el sou i subvencions als diputats d'ERC i el PDeCAT per les seves reiterades absències del Ple en les últimes setmanes arran de l'agreujament de la crisi política catalana.





La formació taronja va registrar un escrit en el qual demanava formalment a l'òrgan de govern de la Cambra que procedís a suspendre el sou dels diputats independentistes , els qui des que el 20 de setembre abandonessin per primera vegada el Ple del Congrés davant les detencions de càrrecs de la Conselleria d'Economia que es van efectuar aquest dia a Barcelona, la seva presència a l'hemicicle s'ha reduït a les sessions de control.





Segons denuncien els d'Albert Rivera, els diputats de tots dos partits catalans han "desatès" la resta d'activitats parlamentàries, és a dir, les reunions de la Junta de Portaveus i les comissions. Fins i tot han retirat en les últimes setmanes alguns punts de l'ordre del dia dels plens que s'han celebrat fins ara.





ÉS UN "MENYSPREU INSTITUCIONAL"





Davant el que consideren un "menyspreu institucional", Ciutadans planteja mesures com la pèrdua del dret a assignació econòmica corresponent a aquells diputats d'ERC i PDeCAT que persisteixin en aquest incompliment, "en l'extensió i durada" que estimi l'òrgan de govern. Així mateix, proposa retirar la subvenció que ERC rep com a grup parlamentari i que es treguin de les ajudes que rep el Grup Mixt la part corresponent als vuit diputats del PDeCAT.





En la seva reunió d'aquest dimarts, la Mesa del Congrés ha donat per rebut l'escrit i, sense arribar a debatre el fons de la qüestió, ha encarregat als lletrats de la Cambra que redactin un informe jurídic perquè examinin precedents i possibilitats reglamentàries per tal de decidir en el seu moment si s'aplica o no algun tipus de mesura contra les dues formacions independentistes.





La passada setmana, els diputats d'ERC i del PDeCAT van tornar al Ple del Congrés, tot i que van mantenir la seva absència en bona part de les comissions parlamentàries. Per al Ple d'aquesta setmana han anunciat la volta a la normalitat.





EN UNA EMPRESA NO ES CONSENTIRIA





A l'espera de l'decisió que adopti la Mesa del Congrés, el portaveu de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, ha insistit que la Cambra ha de prendre mesures quan "hi ha grups que han fet manifestacions públiques i notòries de declarar-se en una mena de rebel·lia institucional que es tradueix en incompliments professionals dels diputats ".





"Això de dir 'no anirem a aquest ple', a més en grup, ens sembla un incompliment del Reglament --ha assenyalat al Congrés--. Què passaria si en una empresa diguessin 'escolta, que la setmana que ve no venim aquest grup d'amics perquè ens anem"? Deixarien de pagar-los, oi? Per tant, crec que està més que justificat que se suspengui de sou als membres del grup d'ERC i als diputats de Convergència ".