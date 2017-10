Freixenet estudiarà la setmana vinent la seva sortida de Catalunya

Freixenet preveu traslladar la seva seu fora de Catalunya









El consell d'administració de Freixenet es reunirà la setmana que ve per estudiar la seva sortida de Catalunya a proposta del seu president, José Luis Bonet, qui ha reconegut que "no li fa gràcia" que la companyia, amb seu a Sant Sadurní d'Anoia ( Barcelona), hagi de marxar després de 100 anys d'història a la regió.





Durant la seva intervenció en l'esdeveniment 'Forbes Summit', el president de Freixenet, ha assenyalat, però, que és "una cosa que cal fer" per protegir els seus empleats i els seus accionistes i que seran els membres del consell d'administració, que es reuniran a l'avantsala del Nadal, els que prenguin la decisió d'abandonar Catalunya.





En aquest sentit, el president de Freixenet ha aclarit que en el cas de declarés una Catalunya independent, cosa que veu com "poc probable", Freixenet passaria a ser una multinacional espanyola amb presència a Catalunya.





En referència als boicots que s'estan produint contra els productes procedents d'empreses establertes a Catalunya, Bonet ha afirmat que aquesta actuació és "molt lamentable", a més d'una "reacció política ideològica" que no té res a veure amb el producte en si.





No obstant això, ha explicat que també es donen els "contra boicots". Bonet ha detallat que els dos moviments es produeixen per diferents zones, de manera que, finalment, el boicot sobre Freixenet "no ha tingut un especial efecte".









Aquest mateix dimarts, Bonet ha assenyalat que les empreses que s'han anat de Catalunya arran de la crisi política, ja no tornaran, com publica CatalunyaPress .