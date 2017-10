Seat podria traslladar la seva seu social fora de Catalunya

La fàbrica de Seat a Martorell.





L'automobilística Seat, l'empresa més important de Martorell, podria traslladar la seu social fora de Catalunya en cas d'inseguretat jurídica.

"Per a la companyia, un canvi de seu social estaria motivat per la recerca de protecció jurídica i tindria sentit en el moment en què entenguem que aquesta ja no es dóna en el territori en el qual estem ubicats", ha dit el president, Luca de Meo.





"L'estabilitat política, la seguretat jurídica i la permanència a la Unió Europea són imprescindibles per assegurar la sostenibilitat econòmica i laboral de la nostra companyia i les seves filials, i per mantenir la confiança dels nostres clients i accionistes", argumenta.









Segueix aquesta notícia a Vilapress .