Dastis diu que el Govern farà el que calgui perquè el 155 no causi noves imatges de violència

Dastis assenyala a Puigdemont com a únic responsable.





El ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, ha assegurat que el Govern farà "tot el necessari" perquè l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya no es tradueixi en que es repeteixin les imatges de violència que es van veure l'1-O.





"Farem tot el necessari perquè aquestes imatges no es tornin a produir, sense entrar en el debat de quantes d'elles, en fi, si es van exagerar o no", ha explicat el ministre d'Exteriors en declaracions a la premsa a la seu de l'Eurocambra a Estrasburg.





Així s'ha expressat el ministre després de ser preguntat si algun dels interlocutors amb els quals s'ha reunit a l'Eurocambra aquest dilluns i dimarts per explicar-los la situació a Catalunya li ha expressat por que es repeteixin les imatges de violència quan arribi el moment de aplicar el 155.





"Un dels objectius en l'aplicació d'aquest article és que tot es faci de manera perfectament pacífica i restaurar la convivència a Catalunya i l'aplicació de la legislació catalana, de manera que s'asseguri l'estabilitat necessària per desembocar en què els catalans puguin expressar la seva veu en unes eleccions ", ha precisat.





Preguntat per la possible compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Senat i si hi ha alguna cosa que pugui dir per impedir l'aplicació de l'article 155, Dastis ha subratllat que no pot "endevinar el que vagi a dir el president Puigdemont" però "personalment" li sembla "que és un bon senyal que vagi al Senat i que expressi els seus punts de vista".





El cap de la diplomàcia espanyola ha deixat clar que el Govern ha posat en marxa l'aplicació de l'article 155 "al seu pesar" després de donar "totes les oportunitats a la Generalitat de Catalunya i el seu president per evitar arribar a aquest lloc".





"El responsable d'aquesta situació no hi ha més que un", ha dit, en referència a Puigdemont.





"Si pot expressar-se i prendre les mesures necessàries perquè no calgui aplicar aquest article, estic segur que al Senat hi haurà aquesta oportunitat", ha assegurat Dastis. "Si hi ha possibilitats que no s'hagi d'aplicar en la pràctica, benvingudes siguin", ha incidit.





Dastis s'ha desplaçat a la seu de l'Eurocambra a Estrasburg per explicar als líders dels principals grups polítics i de les institucions europees "la realitat de la situació" a Catalunya.





El cap de la diplomàcia espanyola es va reunir aquest dilluns a la tarda amb el vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, qui li "va reiterar la posició ben coneguda de la Comissió", segons fonts europees.





L'Executiu comunitari ha apel·lat durant la crisi catalana al respecte a l'ordenament jurídic i la Constitució espanyola i ha rebutjat tota possibilitat de mediació.





També es va reunir amb el president del grup popular, Manfred Weber, i ha mantingut sengles trobades amb el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, una de les veus que més ha donat suport al Govern davant del desafiament sobiranista després de deixar clar que "ningú" en Europa reconeixeria a Europa la independència de Catalunya, així com amb el líder del grup socialista, Gianni Pittella. Aquesta tarda farà el mateix amb el líder dels liberals, Guy Verhofstadt.





En ser preguntat per què no s'ha reunit amb els líders d'altres formacions que s'han mostrat més crítiques amb l'actuació del Govern espanyol, Dastis ha assenyalat que no ha "tingut oportunitat" de parlar amb "aquestes veus més crítiques" tot i que "estaria encantat de fer-ho ".





"El Govern sempre ha estat disposat a escoltar els seus punts de vista", ha reblat, insistint que el Govern no ha "defugit el debat ni el diàleg", tot i que també ha remarcat que ja "coneixen perfectament la posició del Govern".