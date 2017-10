El Govern presenta una bateria de recursos al TC i al TS per frenar el 155

En el recurs al TS demanaran mesures cautelaríssimes.





El portaveu del Govern, Jordi Turull, ha anunciat una bateria de recursos davant del Tribunal Constitucional (TC) i el Suprem (TS) per frenar l ' "amenaça" de l'article 155 de la Constitució que busca intervenir l'autonomia.





En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha explicat que presentaran dos recursos al TC: un conflicte de competències i un recurs d'empara; i en el TS, dos recursos per la via contenciosa administrativa perquè es declari "nul" l'acord del Consell de Ministres.





En el recurs al Suprem demanaran "mesures cautelaríssimes" contra l'acord del Consell de Ministres de dissabte, buscant que aquest tribunal procedeixi a la suspensió immediata de tot els procediments per activar l'article 155.





Sobre els dos recursos al TC, el conflicte de competències es presenta perquè la Generalitat entén que el Govern central s'ha extralimitat aplicant el 155, mentre que el recurs d'empara el presentarà Puigdemont per entendre hi ha hagut defectes de fons i forma i es la citat a comparèixer al Senat després que el 155 s'hagi posat ja en marxa, quan consideren que hauria d'haver estat abans.





Turull ha precisat que Puigdemont presentarà el recurs d'empara just després que se li notifiqui que pot presentar al·legacions en el Senat contra el 155 -un requeriment que durant la roda de premsa no hi havia arribat-, ja que és el moment en què està "legitimat" per fer-ho.





Sobre els dos recursos al TS per la via contenciosa administrativa, el primer demana la nul·litat de l'acord del Consell de Ministres perquè "excedeix la Constitució", i el segon és un recurs individual del president, el vicepresident i cadascun dels consellers per considerar que amb el 155 se'ls estan vulnerant drets fonamentals.





Turull ha explicat que el Govern és "legítim" perquè emana de la voluntat democràtica expressada a les urnes en les eleccions catalanes del 2015, i perquè el Parlament així ho va votar a la investidura de Puigdemont, i veu il·legítim que es vulgui modificar la voluntat de els ciutadans.





JURISDICCIÓ INTERNACIONAL





El Govern recorre al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem tot i que ha criticat diverses de les decisions recents que han pres aquests dos tribunals, i ho fa perquè considera que han de esgotar totes les "vies internes" que ofereix la jurisdicció estatal per defensar-se.





La Generalitat vol esgotar també totes aquestes vies internes perquè contempla que, en el cas que aquests dos tribunals no fallin a favor seu, es plantejaria acudir a instàncies jurídiques "internacionals" per defensar el seu posicionament contra el 155.





També ha criticat que el Suprem i el Constitucional es pronuncien ràpid si qui acudeix a ell és el Govern i ho fan lentament si qui ho fa és la Generalitat: "Hi ha querelles de les que no s'ha mogut ni un paper -del Govern a Fiscalia -. I un divendres a la tarda en tres hores s'accepta una querella criminal contra el Govern".





"FINS AL DIMARTS QUE VE!"





El portaveu ha destacat que la reunió d'aquest dimarts del Consell Executiu ha estat la primera sota "l'amenaça" del 155 contra la Generalitat, i en finalitzar la roda de premsa, amb un somriure, ha exclamat: "¡Fins dimarts que ve ! ", confiant que aquí a una setmana el Govern podrà tornar-se a reunir.





Turull no ha volgut entrar en valoracions sobre si el Govern ha d'obeir o no el 155 si arriba a certificar-se, i ha remarcat que la Generalitat sempre ha apostat per una via "pacífica" per afrontar el conflicte polític entre Catalunya i la resta de l'Estat.





Sobre el paper dels funcionaris de la Generalitat en cas que es confirmi el 155, ha assegurat que el Govern s'esforça per "protegir-los i no traslladar-los responsabilitats" polítiques, i ha dit que seria inversemblant que no haguessin de actuar sota el comandament del actual Executiu català, que ha estat escollit a les urnes.