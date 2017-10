Rivera vol que Rajoy aclareixi quan hi haurà eleccions a Catalunya i quines garanties tindran

Rivera vol saber el calendari d'aplicació del 155.





El líder de Ciutadans, Albert Rivera, vol que el president del Govern, Mariano Rajoy, aclareixi aquest dimecres al Ple del Congrés quin és el calendari per a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, quan se celebraran eleccions autonòmiques anticipades i què mesures es prendran perquè aquestes es desenvolupin en llibertat i amb seguretat.





Segons ha explicat Rivera durant una reunió del seu grup parlamentari, aquest dimecres preguntarà a Rajoy "com va a aplicar la Constitució" en aquesta comunitat i, en particular, quins són els terminis i els temps que maneja per a la convocatòria electoral.





Davant la "incertesa econòmica" i la "fractura social" a causa del procés independentista, demanarà a l'Executiu un "missatge de claredat".





A més, el secretari general del grup de Cs i portaveu a la comissió d'Interior, Miguel Gutiérrez, preguntarà al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, com va a assegurar el Govern la seguretat dels drets de tots els catalans davant els últims esdeveniments.





Segons Rivera, el Govern ha de garantir unes eleccions "lliures i segures" en què tots els partits puguin fer campanya sense que ningú els assenyali i els electors puguin votar sense problemes a tot Catalunya. Una petició que ha fet després d'indicar que "el nacionalisme està fent estralls" perquè és una ideologia que cerca "assenyalar al dissident i coaccionar la seva llibertat".





L'ÚNICA MANERA DE FRENAR EL 155





D'altra banda, el president de Ciutadans ha indicat que al "separatisme fracassat" li està donant "tremolor de cames" davant l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna i que alguns suggereixen que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria declarar la independència i convocar eleccions constituents.





"L'única manera de no haver de aplicar-lo (l'article 155) és que es torni a la democràcia ia la Constitució i que se celebrin unes eleccions lliures, neutrals i segures", ha subratllat abans de rebutjar les "trampes" dels dirigents separatistes , com la que creu que va fer Puigdemont quan va suspendre la declaració d'independència.





Rivera ha insistit que l'exigència del seu partit és que s'aturi el "cop a la democràcia", que els líders independentistes "tornin a la democràcia, a la Constitució ia l'Estatut de Catalunya" i que es convoquin comicis autonòmics. Però a continuació ha dit que confia poc en què Puigdemont, el seu vicepresident, Oriol Junqueras, i la CUP es converteixin "en un quart d'hora".





Per això, el Comitè Executiu de Ciutadans va aprovar aquest dilluns per unanimitat donar el seu suport al Senat a l'aplicació de les mesures proposades pel Govern en virtut de l'article 155 de la Constitució a Catalunya ia la convocatòria d'eleccions autonòmiques anticipades.





"Els nostres senadors votaran a favor d'això i del sentit comú, d'aplicar la Constitució, que no és una opció, sinó que és una obligació", ha afirmat, celebrant que el PP i el PSOE estiguin d'acord amb Cs a emprar aquest precepte per "recuperar l'autonomia de Catalunya", que ha estat "liquidada pels separatistes", i per protegir els drets i llibertats de tots els catalans.





Al marge de les mesures concretes que s'adoptin i de com es portin a terme, cosa que "correspon al Govern", Rivera ha destacat la importància que en la votació d'aquest dimecres es visualitzi que "una majoria molt àmplia" del Senat " dóna suport a la Constitució i la defensa de la legalitat ". Ciutadans, per la seva banda, serà "lleial a la Constitució, a Espanya ia les institucions", ha agregat.





ENQUESTES ELECTORALS I BONES SENSACIONS





Respecte al possible resultat de les pròximes eleccions catalanes, el líder de la formació taronja ha dit que confia en la victòria no només pel que mostren les enquestes sobre intenció de vot, sinó sobretot "per les sensacions", perquè "a Catalunya la gent està perdent la por a sortir al carrer, a dir el que pensa, a utilitzar els símbols del seu país ia defensar obertament la llibertat ".





Rivera ha assegurat que Puigdemont i Junqueras "tenen por de les urnes" i que, en un moment en què els catalans senten "afartament" davant el procés independentista i alguns també "dolor i por", al final tindran més suport dels partits no separatistes que els separatistes, que "mai" han aconseguit una majoria de vots a Catalunya.