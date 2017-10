JxSí aposta per declarar la independència i després "resistir" amb la gent

L'argumentari defensa proclamar la independència.





JxSí aposta perquè el ple del Parlament que comença el dijous serveixi per proclamar la independència en "legítima defensa" i després iniciar un procés de resistència amb l'ajuda de la ciutadania de Catalunya, segons un argumentari del grup.





Segons publica 'Nació Digital', l'argumentari defensa proclamar la independència per fer efectiva la voluntat dels catalans expressada a les urnes, i afegeix: "Com via defensiva perquè l'Estat no ens aixafi".





El grup adverteix que fer efectiva aquesta independència no depèn només de JxSí i del Govern: "Per evitar el 155 i també per fer efectiva la independència caldrà resistir, i no ho podrem fer sols. Ens cal la gent al costat".





JxSí vol transmetre que la institucions catalanes han avançat en el procés sobiranista amb l'ajuda de la gent i adverteix que no posaran culminar només les institucions: "Depèn de tu. Depèn de tots".





El document distribuït als diputats explicita que "per això es convoca el ple de dijous", tot i que no precisa com s'ha de declarar la independència -si en un discurs del president de la Generalitat o amb alguna votació-.





Malgrat l'aposta per declarar la independència, JxSí insistirà que "prioritza el diàleg", assegurant que així ho ha fet sempre fins ara, però que mai ha trobat un interlocutor vàlid a l'Estat que estigui disposat a dialogar.





Aquests arguments són els que oferiran els diputats de JxSí del Parlament que participaran aquest dijous i divendres en actes organitzats per l'ANC perquè els diputats sobiranistes expliquin a la ciutadania els propers passos del procés sobiranista.





REFERÈNDUM





En aquests actes JxSí també defensarà que el referèndum de l'1 d'octubre va ser un èxit perquè va votar un 42% del cens "tot i la violència", i que aquesta votació va permetre per primera vegada visibilitzar el conflicte polític a Catalunya a nivell internacional.





"Espanya es va treure la màscara intentant frenar la democràcia a través de la violència en ple segle XXI", conclou el document, que també defensa que es deixés uns dies en suspens la declaració d'independència per intentar de nou el diàleg amb l'Estat.





No obstant això, lamenta que aquesta aposta pel diàleg no ha arribat a cap part per la negativa del Govern central a negociar, un Executiu que ha respost amb "més amenaces i la detenció dels líders del nostre moviment sense justificació".





"La independència no només és justa, sinó que s'ha convertit en una necessitat. És l'única sortida que queda als catalans per protegir les seves institucions, la seva població i els seus drets fonamentals", conclou l'argumentari.





REUNIONS





El portaveu del Govern, Jordi Turull, no ha precisat aquest dimarts quina resposta "política" donarà al sobiranisme a l'aplicació del 155, i s'ha limitat a explicar que el Govern buscarà consensuar-la amb altres actors sobiranistes com JxSí.





Aquest argumentari senti per primera vegada les bases de com JxSí vol respondre a l'aplicació del 155 i ofereix les primeres dades de com pensen actuar en el ple específic convocat al Parlament per a aquest dijous a una hora encara per determinar