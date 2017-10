El PSOE i Cs critiquen el PP pel dispositiu policial d'Interior davant el referèndum

El PP titlla de "lamentable" la posició de Ciutadans.





El debat de la iniciativa del PP perquè el Congrés doni suport a la Policia ia la Guàrdia Civil davant de les situacions "persecució" que van patir els agents en els dies del referèndum de l'1 d'octubre ha derivat en crítiques al Ministeri de l'Interior i al Grup popular, i no només per part del PDeCAT i d'ERC, sinó també pel PSOE i Cs.





La iniciativa del PP ha estat defensada pel seu portaveu d'Interior, José Alberto Martín Toledano, que considera que no es poden justificar el "persecució" i els "insults i vexacions" soferts pels agents de Policia i Guàrdia Civil a Catalunya.





També ha culpat els sobiranistes i els "aliats del cop", en al·lusió a Podem, d'haver posat en risc a autogovern de Catalunya amb la seva deriva sobiranista i ha justificat l'article 155 de la Constitució per "recobrar la legalitat" a Catalunya.





Martín Toledano ha completat el seu suport als agents afegint a la seva iniciativa un compromís per, a partir de 2018, equiparar els salaris de la Guàrdia Civil amb el Cos Nacional de Policia, i després els d'aquests cossos amb les policies autonòmiques.





ERC DEMANI EXCARCERAR 'ELS JORDIS'





A partir d'aquí, la iniciativa s'ha tornat en contra del PP. D'una banda, el portaveu d'Esquerra (ERC), Gabriel Rufián, amb una samarreta demanant la llibertat dels 'Jordis' pels líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, ha censurat les càrregues policials de l'1-O parlant de centenars de ferits, acusant els agents de "Policia militar", i repassant les crítiques internacionals a aquells incidents.





I el ponent del PDeCAT, Feliu Guillaumes, ha incidit en la denúncia acusant el Govern de "viure a Matrix" i rematant amb un 'joc de paraules' vinculant al Govern amb la dictadura: "El PP, a ser 'Franco', no els guanya ningú ".





Per part de Units Podem, el seu portaveu d'Interior i guàrdia civil en excedència, José Antonio Delgado, ha posat l'accent en l'anunci de pujades salarials, que considera "un brindis al Sol, per tapar la seva incompetència per gestionar" la crisi de Catalunya.





En aquest punt, ha advocat per treure de Catalunya als agents i ha demanat "ficar a Carles Puigdemont i Mariano Rajoy al (vaixell) Piolín perquè dialoguin".





També el PNB, a través del seu diputat Mikel Legarda, ha qüestionat la iniciativa del PP perquè considera que "cava a mans plenes" en l'enfrontament i ha avançat la seva negativa a recolzar-la.





FINS UPN





Fins UPN, soci electoral del PP, ha lamentat per boca del diputat Íñigo Alli els incidents de l'1-O reconeixent que "la imatge d'Espanya s'ha vist danyada", encara que ha precisat que "qui ha provocat això han estat altres", en al·lusió als independentistes. "No siguem hipòcrites", ha dit.





La crítica també ha arribat de Cs, el portaveu d'Interior, Miguel Gutiérrez, ha criticat l ' "actitud contemplativa" del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, en els prolegòmens del referèndum: "Ha actuat tard i malament, i ara ens porta això per intentar cobrir-lo, però la situació no s'arregla amb una proposició no de llei, sinó amb mesures reals ", ha reblat.





L'actitud de Cs ha estat retreta pel portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, que a la xarxa social Twitter ha titllat de "lamentable" la intervenció de Gutiérrez per "atacar el Govern" en comptes de defensar les Forces de seguretat davant ERC.

















"El lamentable és que porteu una PNL per tapar la infame gestió d els homes i dones que heu enviat a Catalunya sense cap protecció", ha replicat el diputat de Ciutadans a la mateixa xarxa.





I el debat l'ha tancat el socialista Felipe Sicília reconeixent "actuacions desproporcionades" el dia del referèndum i admetent la necessitat d'exigir responsabilitats per aquests episodis aïllats. "Senyor ministre, el meu grup té moltes coses de plantejar pel dispositiu de l'1 d'octubre, i no ho hem fet per responsabilitat i perquè ho van demanar els sindicats policials", ha indicat.

Segons la seva opinió, el PP ha presentat aquesta iniciativa "per fer un ús partidista" de les forces de seguretat, més que per recolzar-les, i ha afegit que donar suport als agents implica augmentar plantilles i millorar els mitjans i les retribucions.





Això sí, també ha criticat l'actitud de l'antiga CDC, que ara critica l'actuació policial de l'1-O i en canvi el 2011 donava suport que els Mossos carreguessin contra els que envoltaven al Parlament i protestaven contra el Govern d'Artur Mas, i ha retret a Podem el "doble joc" de "nedar i guardar la roba" que suposa reprovar el que ha passat en el referèndum i en canvi callar solidaritzar-se amb els agressors d'Alsasua i equiparant a Arnaldo Otegi com a home de pau.