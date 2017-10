Discrepàncies entre PP i PSOE per a l'aplicació del 155

Rafael Hernando (PPC) i Margarita Robles (PSOE) al Cogreso.





La número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha advertit que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoca eleccions autonòmiques en el marc de la llei llavors els socialistes entenen que "no hi ha base jurídica" per aplicar les mesures del Govern per intervenir l'autonomia catalana a l'empara de l'article 155 de la Constitució.





"Si el president de la Generalitat dissol el Parlament i convoca unes eleccions autonòmiques dins del que és el règim electoral general, és a dir, dins de la normalitat democràtica i de l'ordre constitucional, entenem que no hi ha base jurídica per aplicar el 155", ha afirmat la vicesecretària general del PSOE en roda de premsa al Senat, on s'ha reunit amb el Grup Socialista.





En la seva opinió, aquesta possibilitat que Puigdemont pugui frenar el 155 convocant eleccions compliria la previsió recollida en l'acord del Consell de Ministres extraordinari de dissabte passat que va aprovar les mesures d'intervenció a Catalunya.





L'acord assenyala literalment que "el Govern podrà anticipar el cessament d'aquestes mesures si cessessin les causes que el motiven, donant compte al Senat de la decisió".





ES NECESSITA UNA MICA MÉS





Mentre que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha advertit que no val amb que Puigdemont convoqui eleccions, sinó que es necessita alguna cosa més, com que aclareixi si va declarar o no la independència. A més, Puigdemont hauria de precisar quin és la seva voluntat de complir les lleis i "acatar la Constitució".





"L'assumpte va molt més enllà que una simple convocatòria d'eleccions, que és important per al futur, sens dubte. Però no és l'únic", segons Catalá.





Lastra ha assenyalat que el PSOE es queda amb les declaracions efectuades aquest dilluns en una entrevista radiofònica per la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, que, segons ell, coincideixen amb la tesi dels socialistes.





La número dos ha assegurat que en la reunió del Grup Socialista els senadors hi ha hagut un "tancament de files total" amb la posició de la direcció federal.





Preguntada per si l'únic senador del PSC, José Montilla, expresident de la Generalitat votarà el mateix que el conjunt dels senadors del PSOE, ha assenyalat que ell, com la resta del PSC, està en intentar que Puigdemont no activi el 155.





El portaveu del Grup Socialista al Senat, Ander Gil, ha confirmat la intenció del seu grup d'introduir esmenes a les decisions del Consell de Ministres sobre l'aplicació del 155, relacionades amb aspectes que no van poder incloure en les negociacions que el PSOE va mantenir amb el Govern al respecte.





Però Gil no ha volgut avançar cap d'aquestes esmenes fins que la direcció les tingui tancades, perquè aquelles que presentin tindran el suficient suport legal.