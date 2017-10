Hisenda afirma que la Generalitat no ha sol·licitat pagaments a subvencions per a projectes socials

Hisenda no ha rebut cap petició de la Generalitat.





El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha assegurat que no s'ha sol·licitat per part de la Generalitat "cap petició" sobre pagaments destinats a subvencions per a projectes socials o destinats al Tercer Sector a Catalunya.





En un comunicat, Hisenda assegura que "en cap cas l'Estat ha rebut petició ni certificació per part de la Generalitat per al pagament de subvencions socials", per la qual cosa no ha pogut procedir al pagament dels 10 milions d'euros que sol·licita la presidenta de la Taula del Tercer Sector.





Segons Hisenda, aquesta partida es podrà abonar "una vegada es compleixin els requisits per la Intervenció General de la Generalitat que estableix l'Acord de No Disponibilitat".





Aquest acord, adoptat per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE) el passat 15 de setembre, preveu que, per motius d ' "extraordinària i urgent necessitat", prèvia notificació i justificació de la Intervenció de la Generalitat, es pot procedir a els pagaments corresponents.





En aquest sentit, Hisenda assenyala que ja s'han rebut i resolt sol·licituds de la Generalitat per abonar partides excloses en l'acord, referides a fons europeus, a la iniciativa comunitària d'Ocupació Juvenil ja censos emfitèutics.





La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha demanat per carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i al delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, que desbloquegin la partida de 10 milions destinats a subvencionar projectes de més de 500 entitats socials catalanes.