El Congrés dóna suport a Policia i Guàrdia Civil i promet la seva equiparació salarial amb els Mossos

El Congrés promet pujades salarials per equiparar-los amb els Mossos.





El Ple del Congrés, amb el suport de PP, PSOE i Ciutadans, ha aprovat una iniciativa del Grup Popular donant suport a la Policia ia la Guàrdia Civil davant del "persecució" patit en els dies del referèndum català i prometent pujades salarials als agents per equiparar-los amb els Mossos d'Esquadra i altres cossos autonòmics.





La iniciativa ha recollit el vot en contra de Units Podem, el PNB, Compromís i els independentistes del PDeCAT i d'Esquerra Republicana, mentre que Nova Canàries ha optat per abstenir-se.





En concret, el Congrés ha expressat el seu "suport i recolzament a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil en la seva missió constitucional de protecció del lliure exercici dels drets i llibertats", així com el seu "rebuig a les conductes d'assetjament" sofertes en les últimes setmanes a Catalunya.





"LA VERITAT DAVANT LES MENTIDES DEL SEPARATISME"





Segons el portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando, aquesta proposta permet explicar "la veritat" del que va passar a Catalunya abans i després del referèndum l'1 d'octubre censurant les campanyes de "persecució" contra els policies i les guàrdies civils.





"Mentre que les mentides han donat la volta al món, la veritat encara s'està lligant els cordons", ha comentat Hernando al respecte.





Però, a més, el PP va introduir aquest dimarts un afegit instant l'Executiu a incorporar, a partir dels Pressupostos de 2018 les partides necessàries per resoldre progressivament "els desequilibris retributius" que puguin existir entre els diversos membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l' estat, com així es va comprometre amb Ciutadans durant la negociació dels comptes públics per al pròxim exercici.





La iniciativa es remata amb un aval a les mesures que ha vingut prenent el Govern davant del desafiament independentista, l'última de les quals ha estat aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





AVALA LES MESURES DEL GOVERN





En concret, es advoca perquè les institucions espanyoles utilitzin amb "determinació i fermesa", però també des de la "proporcionalitat i oportunitat", tots els mecanismes que, en defensa de la sobirania nacional i de l'interès general, li atribueixen la Constitució i les lleis.





Així mateix, s'insta a les institucions a actuar, "amb totes les eines de l'Estat de Dret, contra aquelles iniciatives que pretenguin," des de la il·legalitat ", conculcar el marc constitucional i la unitat d'Espanya.