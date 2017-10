El Senat ofereix un debat entre Puigdemont i Rajoy

Carles Puigdemont ja ha rebut la notificació del Senat.





El Senat ha decidit finalment oferir al president de la Generalitat, Carles Puigdemón t, dues possibilitats perquè acudeixi a la Cambra a defensar-se de l'aplicació de l'article 155, o dijous 26 a comissió o el divendres 27 en Ple, i ha obert la porta al fet que tots dos debats puguin produir-se amb el president del Govern, Mariano Rajoy, han assegurat fonts parlamentàries.





S'ha constituït la comissió del Senat que estudiarà les mesures aprovades pel Govern per a la seva aplicació a Catalunya, s'ha aprovat el calendari de treball per als propers dies i s'ha designat una ponència que estudiarà en primer lloc l'assumpte.





Finalment, la Generalitat tindrà fins dijous a les 10 del matí per enviar les al·legacions i els documents que consideri oportuns i per designar i comunicar al Senat a un representant, que pot ser el propi Puigdemont, que defensi la seva posició.





Fonts de diferents partits creuen que el dirigent català va comparèixer dijous en comissió.





La ponència es reunirà aquest dijous a les 12 i elaborarà un primer dictamen sobre la qüestió, que serà remès a la comissió prevista per a aquest mateix dia a les cinc de la tarda.





Segons s'ha decidit també avui, aquest és el moment en el qual podrà comparèixer Puigdemont si vol fer-ho davant la comissió, perquè segueix en peu l'oferta del president del Senat, Pío García-Escudero, perquè ho faci en el Ple de divendres.





El portaveu del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, havia sol·licitat que el termini per Puigdemont s'obrís avui mateix, des de la constitució de la comissió, i pogués prolongar-se fins dijous.





Però PP i PSOE han decidit finalment que no: el calendari es coneix des de dissabte passat i la Generalitat ha tingut temps per adaptar-se a ell si veritablement vol acudir a la cambra alta, apunten fonts parlamentàries.





¿CARA A CARA RAJOY-PUIGDEMONT?





Aquestes mateixes fonts han deixat clar que si Puigdemont opta per acudir el divendres, es trobarà segur amb el president del Govern, Mariano Rajoy, que acudirà a la sessió plenària per defensar l'aplicació del 155 i podrà donar-se un debat entre els dos.





Però afegeixen que si el dirigent català s'inclina pel dijous, hi ha moltes possibilitats que també tingui un cara a cara amb Rajoy. I si no és amb ell, serà amb la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aclareixen.





Hi haurà en qualsevol cas un debat entre l'Executiu i la Generalitat en seu parlamentària, un escenari que sempre s'ha defensat des del Palau de la Moncloa.





El Senat ha enviat ja per burofax aquests terminis i el procediment a la Generalitat de Catalunya; espera ara la resposta, amb aquest termini límit de dijous a les 10 del matí.





LA COMISSIÓ, EL MOMENT OPORTÚ





El vicepresident primer del Senat, Pedro Sanz, ha assegurat que ja sigui en la comissió conjunta del 155 com en el Ple de divendres la Cambra ofereix un debat entre el Govern i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, encara que ha insistit que " el moment oportú "per a la cambra alta és la comissió de dijous.





Sanz ha defensat, en roda de premsa després de la reunió de la Mesa, la "voluntat de debat" de la Cambra, assegurant que s'està anant més enllà del compliment estricte del Reglament sobre l'aplicació de l'article 155. I ha subratllat el fet que si Puigdemont va al Senat està seguint unes regles, "se sotmet al sistema", i haurà d'acceptar el resultat.





UN PLE LLARG





El vicepresident primer també ha insistit que el Senat donarà al Govern una autorització per aplicar aquestes mesures sobre el 155, però que no obliga l'Executiu a aplicar-les. De fet, el Ple s'ha situat el divendres a les 10 del matí perquè a la tarda podria reunir-se ia el Consell de Ministres per aprovar l'execució del que estimi oportú.





Aquest Ple ha estat formalment convocat i Sanz ha subratllat que es propiciarà el debat entre el Govern i la Generalitat i amb els grups, és a dir, que es facilitaran les intervencions i es multiplicaran les torns.





A l'espera de saber qui intervé i fixar ia les intervencions, se sap que els torns a favor i en contra dels grups parlamentaris seran de 40 minuts, als quals se sumarà un altre torn per als portaveus dels grups per un temps de l' almenys altres 30 minuts.





Cal afegir que la Mesa del Senat ha rebutjat els recursos d'Units Podem, ERC, PDeCAT i Bildu contra el procediment que està seguint el Senat i l'ajustat dels terminis. Tant PP com PSOE han defensat que es compleix el Reglament.





CARTA DEL SENAT





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rebut ja la notificació del Senat que el convida a comparèixer davant la cambra alta en el debat sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per intervenir l'autonomia.

























La carta està signada pel president del Senat, Pío García-Escudero, i explica a Puigdemont que té de termini fins dijous a les 10.00 per presentar al·legacions i per designar una persona que acudeixi al Senat a presentar-les.





La carta ofereix als Puigdemont comparèixer davant la cambra alta, si ho desitja, i li ofereix fer-ho dijous a les 17.00 a la Comissió que aborda l'aplicació del 155, i també davant el ple del Senat el divendres a partir de les 10.00.