Iceta avança que Montilla prendrà una "decisió personal" sobre el 155

Els líders socialistes s'oposen a una DUI









El líder del PSC, Miquel Iceta, ha donat llibertat a l'únic senador que té el partit, José Montilla, perquè prengui una decisió personal sobre el sentit del seu vot en el Ple d'aquest divendres a la cambra alta que ha d'aprovar les mesures aprovades pel Govern central per intervenir l'autonomia catalana a l'empara de l'article 155 de la Constitució.





En una conferència organitzada pel Club Segle XXI, ha avançat que el PSC donarà suport a la decisió que prengui, que adoptarà en el seu "triple condició" de militant socialista, representant del Parlament català i expresident de la Generalitat. Dilluns, el portaveu del PSOE, Óscar Puente, va suggerir que no contemplava la possibilitat que Montilla votés una cosa diferent que la resta de senadors socialistes.





Iceta també ha assegurat que no li importa el desgast que pugui provocar en la formació el seu suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no actua per impedir-ho, convocant per exemple eleccions autonòmiques en el marc de l'Estatut i de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, perquè això equivaldria a un retorn a la legalitat.





Preguntat si el PSC i el PSOE s'estan desgastant per donar suport al Govern en l'aplicació del 155 a Catalunya, que permetrà a l'Executiu intervenir l'autonomia catalana, cessar al Govern al complet i convocar eleccions en el termini màxim de sis mesos, entre altres mesures , ha contestat: "No ho sé, però tant me fa".





"Si el PSC es desgasta moltíssim però resol el problema estarà sent digne hereu dels seus fundadors", ha subratllat Iceta, que ha demanat escoltar no obstant això a aquells alcaldes del PSC que, com Núria Parlon, adverteixen dels riscos d'aplicar el 155, un precepte constitucional que ningú vol que s'apliqui, segons Iceta, ni el Govern espanyol ni tampoc el Govern català.