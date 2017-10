Buenos Aires acull l'exposició 'Miró: L'experiència de mirar'

Miró aterra a Argentina amb obres del Reina Sofia









El Museu Nacional de Belles Arts de Buenos Aires (Argentina) inaugura aquest dimecres 25 d'octubre l'exposició 'Miró: l'experiència de mirar', organitzada pel Museu Reina Sofia amb obres de l'artista català.





La mostra reuneix 50 obres (18 pintures, 6 dibuixos i 26 escultures) de les dues últimes dècades del treball creatiu de Joan Miró. Acompanyen la mostra dues pel·lícules: 'Miró l'Altre' (1969), de Pere Portabella i 'Miró parla' (1974).





L'exposició, comissariada per les conservadores de la Col·lecció del Museu Reina Sofia Carmen Fernández Aparicio i Belén Galán Martín, presenta un conjunt d'obres que mostren com en els últims anys de la seva vida, l'artista es va enfrontar a la seva obra "amb la voluntat de explotar totes les capacitats del llenguatge plàstic "que havia construït en els anys centrals de l'avantguarda històrica de París.





'Miró: L'experiència de mirar', és una versió ampliada de l'exposició que es va organitzar a la catedral de Burgos a finals de 2013 amb motiu del 30 aniversari de la mort de l'artista català.





Posteriorment, durant 2014 i 2015, va viatjar a Estats Units, on va ser visitada per 226.960 persones al Seattle Art Museum; al Nasher Museum of Art. Duke University; al Denver Art Museum; i en el McNay Art Museum de Sant Antoni.





Entre les obres incloses que viatgen a la capital argentina s'inclouen 18 pintures --com ara 'Femme, oiseau, étoile (Homenatge a Pablo Picasso)' o 'Femme Espagnole' -, 6 dibuixos - com 'Femme oiseau' - i 26 escultures --com 'Personnage' -. La valoració per l'assegurança per a cadascuna de les obres va des dels sis milions d'euros fins als 400.000 euros.