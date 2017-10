El Barça Lassa perd per tercera vegada en cinc dies

Kevin Seraphin va ser dels més inspirats en l'aspecte anotador.





El Barça Lassa no ha pogut guanyar el Zalgiris Kaunas a casa en el partit corresponent a la fase de grups de l'Eurolliga, encadenant la tercera derrota consecutiva de l'equip en cinc dies amb un 75-81.

L'equip blaugrana va deixar en evidència totes les seves mancances davant l'equip de Sarunas Jasikevicius, exbase del Barça que va sonar molt per ocupar la banqueta catalana.





La defensa lituana va ser massa per al Barça, encara en construcció. La primera meitat va estar igualada, però en el tercer quart, un mínim coixí de 7 punts va ser massa per als blaugrana.





És un símptoma de tot el que li queda encara per fer a Sito Alonso, ja que el seu equip es desconnecta a la mínima que va per darrere en el marcador i no és capaç de remuntar.